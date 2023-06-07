Дрожь земли и рокот космодрома: казахстанцам предлагают туры на запуск ракеты с Байконура

У казахстанских туроператоров появилось новое экзотическое направление. При этом выезжать из страны не нужно. Клиентам обещают незабываемое зрелище от поездки на закрытый спецобъект в Кызылординской области - космодром Байконур, передаёт BaigeNews.kz.

Стоимость такого тура для гражан Казахстана на три дня составляет 495 тысяч тенге за одного человека. В расчёт не включена стоимость дороги до Кызылорды, где космотуристов будет ждать трансфер до Байконура. Уточняется, что для иностранцев поездка обойдётся дороже из-за дополнительных расходов на спецпропуск даже при наличии казахстанской визы.

Туристическая программа на три дня, с 22 по 24 августа, на которые запланирован запуск в космос российского космического корабля "Прогресс МС-24" с ближнего рубежа, включает в себя размещение в отеле, питание полный пансион, обзорную экскурсию по городу Байконур, наблюдение за запуском ракеты с максимально допустимого расстояния, посещение музея истории Космодрома "Байконур", пусковых площадок (в том числе "Гагаринский старт" и других объектов космодрома и экскурсию в "Международную космическую школу".

Отметим, что туристические поездки на Байконур организовывали и раньше, до 2019 года. После длительного перерыва из-за пандемии спецобъект для туристов снова открыли в июне 2022 года.