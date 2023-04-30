Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе

Фото: multiurok.ru

Случайные прохожие в Экибастузе сняли на видео потасовку между мужчиной, женщиной и стражами порядка, передаёт BaigeNews.kz.



Ролик попал в социальные сети и вызвал бурю обсуждений. Инцидент прокомментировали на официальном Telegram-канале МВД РК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Экибастуз (@tipichnyi_ekibastuz)

Как выяснилось, конфликт произошёл вечером 22 апреля.

"В полицию Экибастуза поступил вызов о том, что возле магазина по улице Пшенбаева ходят пьяные люди и распивают алкоголь. Прибывшие на место полицейские выяснили, что у магазина находились пьяные 34-летний мужчина и 32-летняя женщина. Пара вела себя агрессивно. Полицейские решили доставить дебоширов Центр временной адаптации и детоксикации города. Однако, граждане оказали активное сопротивление, повредили форменное обмундирование полицейских и служебное авто", — сообщили в полиции.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанные находились в алкогольном опьянении средней степени. Все помещены в Центр временной адаптации и детоксикации.

После того, как скандалисты протрезвели, их привлекли к административной ответственности по статье 440 КоАП РК. Кроме того, по факту применения насилия в отношении представителя власти, начато досудебное расследование по части 4 статьм 380 УК РК.