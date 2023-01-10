Драка школьниц: автор скандального видео и её отец извинились перед казахстанцами

Фото: instagram.com/zhetysu.police

Автор видео об избиении школьниц в области Жетісу и её отец извинились перед казахстанцами, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские установили, что несовершеннолетняя, разместившая ролик в соцсетях, живёт и учится в Алматы. Видео в "сторис" для своей страницы девушка скачивала с различных ресурсов, монтировала и дополняла кадрами со своим участием.

"Непосредственного участия в конфликте школьниц девушка не принимала, лишь разместила видео на своей странице. За публикацию видеообращения с нецензурной бранью несовершеннолетняя привлекается к ответственности по статье 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство". Её родители будут наказаны согласно статье 127 КоАП РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщили в пресс-служба ДП области Жетісу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@zhetysu.police)

Напомним, в полиции установили, что видео драки снято 9 января. Все участники инцидента - несовершеннолетние.