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  • Драка школьниц: автор скандального видео и её отец извинились перед казахстанцами
instagram.com/zhetysu.police Вчера, 21:56
749
Вчера, 21:56
749
Фото: instagram.com/zhetysu.police

Драка школьниц: автор скандального видео и её отец извинились перед казахстанцами

Автор видео об избиении школьниц в области Жетісу и её отец извинились перед казахстанцами, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские установили, что несовершеннолетняя, разместившая ролик в соцсетях, живёт и учится в Алматы. Видео в "сторис" для своей страницы девушка скачивала с различных ресурсов, монтировала и дополняла кадрами со своим участием.

"Непосредственного участия в конфликте школьниц девушка не принимала, лишь разместила видео на своей странице. За публикацию видеообращения с нецензурной бранью несовершеннолетняя привлекается к ответственности по статье 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство". Её родители будут наказаны согласно статье 127 КоАП РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщили в пресс-служба ДП области Жетісу.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@zhetysu.police)

Напомним, в полиции установили, что видео драки снято 9 января. Все участники инцидента - несовершеннолетние.

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#драка #Жетысу #видео
BaigeNews.kz
Вчера, 21:56
749
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