Дожди заливают урожай: какую помощь окажут фермерам Костанайской области

С фермерами Костанайской области, где во время уборочной кампании не прекращаются осадки, встретились представители министерства сельского хозяйства, Продкорпорации и холдинга "Байтерек", передаёт BaigeNews.kz.

В связи с неблагоприятными погодными условиями для уборки урожая в северных регионах Казахстана при МСХ создана специальная комиссия. Её члены объезжают области и встречаются с местными сельхозтоваропроизводителями.

Директор департамента земледелия МСХ Азат Султанов проинформировал хлеборобов о выделении льготных горюче-смазочных материалов на сушку зерновых. В Минсельхозе уже разработан и проходит стадию согласования нормативный правовой акт, регламентирующий возможность получения топлива хлебоприёмными предприятиями. Имеющегося резерва нереализованного топлива будет достаточно для обеспечения потребностей региона.

На площадке региональной палаты предпринимателей "Атамекен" запланировано проведение отдельной встречи с представители агробизнеса.

"Учитывая важность вклада региона в сбор зерновых будет изучено формирование семенного фонда для проведения посевных работ следующего года. Со стороны финансовых организаций холдинга "Байтерек" в индивидуальном порядке будет рассмотрен вопрос пролонгации кредитов и лизинга фермеров, пострадавших из-за погодных условий", - сообщили в Минсельхозе.

По данным акимата, в Костанайской области уборочная площадь зерновых составляет 4,37 миллиона гектаров, из которых убрано 1,01 миллиона, или 23,2 процента. В регионе при средней урожайности 9,1 центнера с гектара намолочено 920,7 тысячи тонн зерна.