Пострадавшим от ЧС аграриям будут возмещать ущерб – Минсельхоз РК

Минсельхоз Казахстана подготовило Правила возмещения ущерба, причиненного субъектам агропромышленного комплекса в результате чрезвычайной ситуации природного характера, передаёт BaigeNews.kz.

Порядок возмещения ущерба

"При объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы создает комиссию из числа представителей местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы (в том числе районных/городских), органов прокуратуры (по согласованию), органов по противодействию коррупции (по согласованию), общественных организаций, региональной палаты предпринимателей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", - говорится в документе.

Определение размера возмещаемой стоимости ущерба, причиненного субъектам агропромышленного комплекса в результате чрезвычайной ситуации природного характера, осуществляется комиссией.

"Рабочий орган в течение одного месяца после дня объявления чрезвычайной ситуации природного характера размещает на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы объявление о приеме заявок на возмещение ущерба, причиненного субъектам агропромышленного комплекса в результате чрезвычайной ситуации природного характера", - отметили в Минсельхоз.

Субъекты агропромышленного комплекса, понесшие ущерб в результате чрезвычайной ситуации природного характера, подают в рабочий орган заявку на возмещение ущерба, причиненного субъектам агропромышленного комплекса в результате чрезвычайной ситуации природного характера по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

"Ущерб, причиненный субъектам агропромышленного комплекса в результате чрезвычайной ситуации природного характера, определяется исходя из расходов на выращивание конкретной сельскохозяйственной культуры на 1 (один) гектар согласно технологической карте возделывания сельскохозяйственных культур, согласованной со специализированным научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства.

После принятия решения о выделении денег из резерва Правительства Республики Казахстан рабочий орган в течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения индивидуальных помесячных планов финансирования формирует счета к оплате на выплату средств" - говорится в правилах.