Дожди, ветер и жара: какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

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Казахстанские метеорологи предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня, с 25 по 27 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Так, погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, лишь на северо-западе республики, с отрогом антициклона, погода без осадков. Также по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге страны – пыльные бури.

Основной температурный фон по Казахстану днём: в западных регионах 27-35 тепла, на северо-западе 25-30 тепла, на севере, востоке, в центре небольшое понижение до 18-27 тепла, на юге небольшое повышение до 25-33 тепла, на юго-востоке до 23-30 тепла.