Дожди прекратились, но поток воды продолжается — МЧС о паводках в Туркестанской области

Фото: МЧС РК

Министр по чрезвыйчайным ситуациям Юрий Ильин проводит оперативное совещание по вопросам подтопления в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Глава министерства поручил не допустить осложнения ситуации и оперативно справиться с последствиями.

"Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные. Ситуация на особом контроле", — сообщил Ильин.

Он рассказал, что спасатели и местные исполнительные органы продолжают круглосуточную работу. Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал.

Уже эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов МРС. Уложено более 13 тысяч мешков с инертными материалами. Жертв и пострадавших нет.

Работают республиканский и областной оперативные штабы, действует "горячая линия".

Ранее МЧС опубликовало видео паводков, снятое с дронов.