open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Дожди прекратились, но поток воды продолжается — МЧС о паводках в Туркестанской области
МЧС РК Сегодня, 11:15
252
Сегодня, 11:15
252
Фото: МЧС РК

Дожди прекратились, но поток воды продолжается — МЧС о паводках в Туркестанской области

Министр по чрезвыйчайным ситуациям Юрий Ильин проводит оперативное совещание по вопросам подтопления в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС. 

Глава министерства поручил не допустить осложнения ситуации и оперативно справиться с последствиями.

"Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные. Ситуация на особом контроле", — сообщил Ильин.

Он рассказал, что спасатели и местные исполнительные органы продолжают круглосуточную работу. Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал.

Уже эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов МРС. Уложено более 13 тысяч мешков с инертными материалами. Жертв и пострадавших нет.

Работают республиканский и областной оперативные штабы, действует "горячая линия".

Ранее МЧС опубликовало видео паводков, снятое с дронов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#МЧС РК #подтопление #Туркестанская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:15
252
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer