Лента новостей
- На 23,4% подорожали социально-значимые товары в Казахстане за год 12:32 34
- Казахстан вошёл в топ-10 стран по доступному отдыху 12:29 60
- Жители пяти регионов чаще других обращаются в Конституционный суд 12:13 89
- "Казпочта" планирует использовать "Яндекс" для доставки из почтовых отделений 11:58 127
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область 11:39 185
- Как Антикор будет защищать права предпринимателей 11:33 173
- Дожди прекратились, но поток воды продолжается — МЧС о паводках в Туркестанской области 11:15 251
- Бизнес на пантах в Казахстане: сколько зарабатывают и прибылен ли он 11:04 232
- В Астане сотрудника миграционной службы оштрафовали за взятки и фиктивную прописку 10:56 252
- Теперь предприниматели могут сдавать налоговый отчёт в приложении Kaspi Pay 10:40 269
- В Минсельхозе разъяснили субсидирование ставок при кредитовании АПК 10:30 244
- Плохой прогноз: безработных в мире станет на три миллиона больше 10:14 276
- Число казахстанцев за чертой бедности превысило миллион человек 10:01 344
- Паводки в Туркестанской области показали с дрона 09:33 286
- Президент Казахстана подписал указ о призыве в армию 09:12 399
- Врачи сообщили о резком росте заражения коронавирусом в Казахстане 09:05 384
- Тимофей Скатов дебютирует за Казахстан на "Кубке Дэвиса" 08:51 342
- Казахстанский боксёр сразится за титул WBA 08:37 362
- 112 дней казахстанские врачи боролись за малышку весом 998 граммов 07:58 392
- Сенаторы требуют защитить казахстанцев от иностранных лекарств сомнительного качества 07:15 370
- Десятки казахстанок пострадали от неудачных бьюти-процедур 06:40 434
- Помощник воспитателя грубо дергала ребенка за волосы в детсаду Караганды 05:08 413
- "Оставь девушку в покое": Первая ракетка Казахстана встал на защиту Рыбакиной от ее тренера 04:36 710
- Житель Аркалыка приставал к детям на улице 03:17 463
- В четырех населенных пунктах Туркестанской области ведут отвод воды 02:23 412
- Школьников перевели на дистанционное обучение в Кызылординской области 01:48 676
- Сурок Фил предсказал позднюю весну 00:37 616
- Павлодарец создал платформу для распознания инсульта 02.02.2023 625
- Средневековая башня начала разрушаться после реставрации в Туркестанской области 02.02.2023 524
- "Постелила не в той комнате": директора школы судят за нападение на жену и ребёнка в Актобе 02.02.2023 630
- Казахстанец стал советником вице-премьера Грузии 02.02.2023 783
- Площадь Республики перекроют в Алматы 02.02.2023 528
- Поваров двух крупных ресторанов Алматы осудили за сбыт наркотиков 02.02.2023 542
- Спешила в уличный туалет - застрявшую в грязи школьницу пришлось спасать в Кызылординской области 02.02.2023 482
- Один из парков вернули в госсобственность в Алматы 02.02.2023 539
- Алматинский курьер провалился в овраг на Шымбулаке и едва не замёрз 02.02.2023 454
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 737
- "Мы всё сделаем!" - Уранхаев "расшифровал" план развития области Абай 02.02.2023 625
- Потоп в Туркестанской области: глава МЧC вылетит в регион 02.02.2023 541
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 635
- Оскорбившую подчинённого сотрудницу полиции освободили от ответственности в Шымкенте 02.02.2023 572
- Многомиллионные товарные кредиты оформляли на алматинцев двое мужчин 02.02.2023 671
- Партия Respublica созывает первый внеочередной съезд 02.02.2023 509
- Токаева проинформировали о результатах деятельности РОО "Организация ветеранов" 02.02.2023 493
- Актёр фильма "Паралимпиец" получил награду на кинофестивале ШОС в Индии 02.02.2023 461
- Обязательную уплату налога не будут требовать при продаже авто в Казахстане 02.02.2023 521
- Круглосуточное дежурство организовали на паводкоопасных участках дорог в Казахстане 02.02.2023 534
- Берик Беркимбаев освобождён от должности зампреда Агентства РК по делам государственной службы 02.02.2023 536
- От незаконных штрафов защитили предпринимателей в Акмолинской области 02.02.2023 448
- Турция вводит запрет на ввоз необработанного табака из Казахстана 02.02.2023 622
- Деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность — Алихан Смаилов 02.02.2023 481
- Более миллиарда тенге потратят на бесплатные кружки для детей в Карагандинской области 02.02.2023 578
- ЛРТ в Астане запустят в 2024 году — аким Астаны 02.02.2023 580
- Пользоваться услугами официальных туроператоров порекомендовали казахстанским паломникам 02.02.2023 566
- Искусство созерцания. Выставка изящных предметов Японии открылась в Астане 02.02.2023 499
- Amanat — наш главный конкурент: ОСДП провела съезд партии 02.02.2023 599
- На самом высоком уровне поручил Токаев провести Всемирные игры кочевников в Казахстане 02.02.2023 485
- Обеспечить камнем строительство 400 школ готовы отечественные компании 02.02.2023 495
- Огромную кисту извлекли из мозга девушки нейрохирурги Семея 02.02.2023 813
- ЦИК допустил партии Respublica и "Байтак" к выборам 02.02.2023 391
- Свыше 1 тысячи таблеток трамадола изъяли полицейские в Туркестанской области 02.02.2023 647
- Более 400 фактов интернет-мошенничества зарегистрировали в столице за месяц 02.02.2023 522
- ДТП двух автобусов в Алматы: врачи рассказали о состоянии пострадавших 02.02.2023 643
- Павлодарские полицейские нашли мужчину, выстрелившего в собаку на парковке 02.02.2023 536
- Цены на продукты в Казахстане выросли за год более чем на 25 процентов 02.02.2023 678
- Депутат предложил построить новую ТЭЦ в Усть-Каменогорске 02.02.2023 667
- Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана 02.02.2023 522
- В Казахстане упростят процедуру решения трудовых конфликтов 02.02.2023 593
- Разовые разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств могут привести к смерти казахстанцев 02.02.2023 661
- Сенатор Жусип: Цифровой аутизм — страшная болезнь XXI века 02.02.2023 544
- Алматы вошёл в топ-5 городов Азии, наиболее готовых к цифровизации 02.02.2023 466
- Более 20 лет сотрудники обанкротившейся компании не могут получить положенные выплаты 02.02.2023 462
- Казахстанцы теперь смогут подать заявление в ЗАГС через банк 02.02.2023 575
- Минфин: Сумму финансирования партий в парламенте могут пересмотреть 02.02.2023 491
- В Алматы снова столкнулись два автобуса: есть пострадавшие 02.02.2023 488
- В Казахстане легализовали 10 тысяч иностранных авто 02.02.2023 543
- Никаких опасений нет — Жамаубаев о дальнейшей судьбе Jusan Bank 02.02.2023 721
- Казахстанская легкоатлетка завоевала "золото" крупного международного турнира 02.02.2023 771
- Кыргызстану продлили сроки модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС 02.02.2023 505
- Потоп в Туркестанской области: из-за дождя затопило Туркестан, Кентау и три района 02.02.2023 743
Дожди прекратились, но поток воды продолжается — МЧС о паводках в Туркестанской области
Министр по чрезвыйчайным ситуациям Юрий Ильин проводит оперативное совещание по вопросам подтопления в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Глава министерства поручил не допустить осложнения ситуации и оперативно справиться с последствиями.
"Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные. Ситуация на особом контроле", — сообщил Ильин.
Он рассказал, что спасатели и местные исполнительные органы продолжают круглосуточную работу. Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал.
Уже эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов МРС. Уложено более 13 тысяч мешков с инертными материалами. Жертв и пострадавших нет.
Работают республиканский и областной оперативные штабы, действует "горячая линия".
Ранее МЧС опубликовало видео паводков, снятое с дронов.
-
Trend news
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 737
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 1076
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 1669
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 69431
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 20083
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 21712
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 1687
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 4596
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 6734
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1630
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2036
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 1771
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 248479
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1489
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1583
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 2857
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2466
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1854
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1864
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3437
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2877
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3542
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 1963
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1931
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2532
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2058
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2646
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2079
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2288
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4028
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2431
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2374
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13474
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2148
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2644
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6104
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2622
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3000
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3567
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9801
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2898
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16424
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3766
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3078
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 131563
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2918
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 40395
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6603
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6254
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6255
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 16336
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6794
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20170
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10002
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3164
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3766
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3137
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3573
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 26484
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8807
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2952
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5875
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3273
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3754
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10531
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10115
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9111
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5231
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5432
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5555
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7453
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3723
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4379
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4970
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55683
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4861
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 7018
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 4360
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 5214
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 5544
-
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 635
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 768
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 748
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 804
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 825
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 909
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 916
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 963
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 801
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 865
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 836
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1147
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 775
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 903
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 870
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 894
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1006
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 921
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1107
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1243
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1138
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1632
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1543
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2258
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1657
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1601
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2216
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1736
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2280
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1943
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2157
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2273
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2277
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2218
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2193
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2045
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2243
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2331
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2311
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2313
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2537
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2421
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2738
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2818
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2658
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2671
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2837
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2760
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2980
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2848
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2766
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2861
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3020
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5349
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3570
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4164
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5149
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4822
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4787
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4699
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4256
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 5846
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5766
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7413
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7512
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7456
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5882
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5762
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 6037
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6448
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5892
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5446
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6889
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6665
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 7168
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 7065
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 6938
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 7245
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 7899
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 8276