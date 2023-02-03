Паводки в Туркестанской области показали с дрона

Фото: кадр из видео

Подразделения МЧС всю ночь продолжали борьбу с подтоплениями. Сейчас работы по отводу вод ведутся в четырёх населённых пунктах Шаян и Шакпак Байдибекском районе, Шага Сауранском районе и Арысь, передаёт BaigeNews.kz.

На видео, снятом МЧС, видно, что дома построены вблизи от водного объекта, что предопределяет их подверженность подтоплениям. В настоящее время канал Кабылсай, проходящий по городу Арысь, переполнен из-за с обильного поступления талых и дождевых вод.

Между тем, по данным РГП "Казгидромет", 3 февраля на большей части области ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды в реках.

Напомним, из-за ливня в трёх районах Туркестанской области — Байдибекском (Шаян, Танатар, Ынтымак, Акбулак, Шакпак, Бирлик, Мынбулак, Косбулак), Сауранском (Бабайкорган, Абай, Улгили, Орангай, Майдантал, Шага) и Ордабасинском (Шубарсу, Бадам, Шубар) произошло интенсивное снеготаяние с последующим переливом талой воды вниз по склону.

На место ЧС вылетел глава МЧС Юрий Ильин.