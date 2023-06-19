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Дожди по всему Казахстану и не выше +20 прогнозируют синоптики
На смену знойной жаре на территорию Казахстана глубокий циклон принесёт атмосферные фронтальные разделы и как результат дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Казгидромета".
В предстоящие дни, с 20 по 22 июня, дожди с грозами пройдут на севере, востоке республики. В горных районах юго-востока синоптики прогнозируют сильные дожди с градом и шквалом. Ожидается также, что усиление ветра на юго-западе поспособствует пыльным бурям.
Высотная ложбина пониженного давления в эти дни повлияет на понижение температуры воздуха в ночные часы на севере до 5-13, на востоке до 7-15 тепла.
К концу недели в столице станет солнечно, а воздух днём будет прогреваться до +22. На юге страны к воскресенью станет прохладнее, всего до +30.
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