Дождь со снегом и потепление: о погоде в Казахстане рассказали синоптики

Директор Гидрометцентра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт рассказала, какой будет погода в Казахстане 30 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Она отметила, что на территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды.

"На западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется дождь, на остальной территории — дождь с переходом в снег. Сильные осадки прогнозируются в Алматинской области и области Жетысу. Температура воздуха ожидается в ЗКО 3-12 градусов тепла, в Атырауской области и на востоке страны 7-12 градусов тепла, на северо-западе и севере страны — 2 градуса мороза — 3 тепла, в центре республики и Павлодарской области 1-7 тепла, на юге - юго-востоке страны 9-14 тепла, — Сообщила Марина Шмидт.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия и возможное ухудшение качества водуха ожидаются лишь в одном городе страны — Атырау.