Дождь и снег: о погоде на воскресенье в Казахстане рассказали синоптики

По прогнозам "Казгидромета", на северо-западе, севере, востоке, в центре РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке страны — сильные дождь и снег, порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, юге и юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

В горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки до 1 градуса. В центре Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

В большинстве регионов страны 15 октября объявлено штормовое предупреждение.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-западный на востоке области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

Ночью в горных районах Туркестанской области сохраняются заморозки 1 градус.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный на востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, западе Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается ветер западный порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане ветер западный, юго-западный временами порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, днём на юге, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре днём ожидается ветер юго-западный, западный порывы 18 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

15-17 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 16-17 октября ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. Ночью 15-17 октября в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса.