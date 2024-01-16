Достигнута договорённость о поставке Кашаганского газа на рынок Казахстана

Министерство энергетики достигло предварительную договорённость о поставке Кашаганского сжиженного нефтяного газа на рынок Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках исполнения поручения правительства по обеспечению внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом, министерством энергетики совместно с акционерами месторождения Кашаган достигнута предварительная договоренность о поставках сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок. Согласно договору, национальная компания QazaqGaz номинируется вести переговоры с акционерами месторождения Кашаган о будущих потенциальных поставках сжиженного нефтяного газа, произведённого на установке комплексной переработки нефти и газа "Болашак", - сообщили в Минэнерго.

Стороны ведут сотрудничество в направлении принятия Окончательного инвестиционного решения по инфраструктурному проекту в области сжиженного нефтяного газа в 2024 году.



Планируется, что поставки сжиженного газа на казахстанский рынок начнутся к концу 2025 года.



К 2027 году после завершения инфраструктурных работ на Кашаганском месторождении объёмы производства СНГ достигнут 700 тысяч тонн в год.