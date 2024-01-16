Достигнута договорённость о поставке Кашаганского газа на рынок Казахстана
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Министерство энергетики достигло предварительную договорённость о поставке Кашаганского сжиженного нефтяного газа на рынок Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"В рамках исполнения поручения правительства по обеспечению внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом, министерством энергетики совместно с акционерами месторождения Кашаган достигнута предварительная договоренность о поставках сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок. Согласно договору, национальная компания QazaqGaz номинируется вести переговоры с акционерами месторождения Кашаган о будущих потенциальных поставках сжиженного нефтяного газа, произведённого на установке комплексной переработки нефти и газа "Болашак", - сообщили в Минэнерго.
Стороны ведут сотрудничество в направлении принятия Окончательного инвестиционного решения по инфраструктурному проекту в области сжиженного нефтяного газа в 2024 году.
Планируется, что поставки сжиженного газа на казахстанский рынок начнутся к концу 2025 года.
К 2027 году после завершения инфраструктурных работ на Кашаганском месторождении объёмы производства СНГ достигнут 700 тысяч тонн в год.
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