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  • Доставлены 42 человека: полицейские пресекли массовую драку подростков в Караганде
polisia.kz Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11
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Фото: polisia.kz

Доставлены 42 человека: полицейские пресекли массовую драку подростков в Караганде

В Караганде сотрудники УБОП пресекли хулиганские действия группы молодых людей, пытавшихся выяснить отношения на одной из парковок, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию доставлено 42 человека, из них 11 - несовершеннолетние лица.

Полицейские изъяли у задержанных складной нож, предмет, похожий на пистолет, кастет и семь автомобилей, которые транспортированы на автостоянку УП.

Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК. Ведется расследование. 

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Сегодня, 17:11
190
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