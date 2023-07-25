Доставлены 42 человека: полицейские пресекли массовую драку подростков в Караганде

Фото: polisia.kz

В Караганде сотрудники УБОП пресекли хулиганские действия группы молодых людей, пытавшихся выяснить отношения на одной из парковок, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию доставлено 42 человека, из них 11 - несовершеннолетние лица.

Полицейские изъяли у задержанных складной нож, предмет, похожий на пистолет, кастет и семь автомобилей, которые транспортированы на автостоянку УП.

Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК. Ведется расследование.