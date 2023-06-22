Досаев опроверг информацию о смертях ВИЧ-инфицированных пациентов ЦГКБ в Алматы

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Аким Алматы Ерболат Досаев объяснил журналистам, кто должен нести ответственность за инфицированных ВИЧ пациентов ЦКГБ, и опроверг слухи о том, что несколько из заражённых граждан скончались, передает BaigeNews.kz.

На брифинге "О социально-экономическом развитии города" акима спросили: не является ли злым роком то, что история с ВИЧ повторяется во время его деятельности. Напомним, 50 детей были заражены вирусом, когда Досаев занимал пост министра здравоохранения. Тогда чиновник добровольно оставил свои полномочия.

"Прошло 17 лет, и мне продолжают временами задавать вопрос относительно моей ответственности. Я её в 2006 году принял, как руководитель отрасли, думаю, что показал себя человеком ответственным. Работа продолжается, за прошедшие годы значительно усилен контроль, поэтому в соответствии с регламентом, который был в случае оказания помощи в реанимации, через 30 дней они все сдают тесты. У нас за 2021 и 2022 годы количество ВИЧ-инфицированных выросло. И то, как пришло это в клинику, или в самой клинике, комиссия и разбирается", - сказал он.

Аким уточнил, что специально назначенная комиссия ведёт расследование по недавнему случаю в ЦКГБ, и только потом будет принято решение об отстранении работников от занимаемых должностей.