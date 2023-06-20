Заражение ВИЧ в больнице Алматы: появились новые подробности

Фото: inform.kz

Министерство здравоохранения сообщило о ходе расследования по выявленным случаям ВИЧ у трёх пациентов больницы, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, в центральной городской клинической больнице города Алматы выявили ВИЧ у трёх пациентов, проходивших там лечение. После этого комиссией с 14 июня было начато расследование инцидента.

"В ходе расследования установлено, что все пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов.

"На сегодняшний день произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 - отрицательный результат, остальные 174 – в работе" - добавили в Минздраве.

Отметим, ведомство держит ход расследования случаев на особом контроле и будет на постоянной основе информировать об этом общественность.