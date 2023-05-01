Досаев аккомпанировал танцорам лезгинки и едва не пустился впляс под звуки гармони

Фото: акимат Алматы

С размахом отмечают День единства народа Казахстана жители Алматы. Концерты и музыкальные выступления зхахватили мегаполис, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, главное музыкальное шоу города состоялось на площади Абая. Концерт открыла вокально-танцевальная композиция "Қазақстан – достық бесігі" в исполнении группы "ЖасStars" и ансамбля танца РК "Салтанат".

Свои композиции исполнили лауреаты международных конкурсов Зарина Хасаншина, народный артист Узбекистана, Каракалпакстана, Башкортостана Женисбек Пиязов и заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет Бутерус. Звучат корейские барабаны, татарская гармонь и казахская домбра. Здесь можно увидеть корейские, кавказские, турецкие, уйгурские, польские и другие национальные танцы.

Одним из гостей праздника стал аким города Ерболат Досаев.

Корейский культурный центр встретил его звуками национальных барабанов. Под татарскую гармонь аким почти пустился в пляс.

Исполнению лезгинки аким аккомпанировал, за что торжественно получил в дар грузинскую папаху.

И практически в каждой палатке градоначальника хотели угостить национальными блюдами. При этом все желающие не упускали возможности сделать с главой мегаполиса селфи.