Дорожных беспредельщиков быстро вычислили и наказали в Шымкенте

Парней, катавшихся на багажнике машины по оживлённой улице в Шымкенте, разыскали полицейские и составили на них протоколы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Видео в соцсети выложили очевидцы. Его и заметили стражи порядка при мониторинге соцсетей.

"На багажнике Daewoo Nexia, двигавшейся по оживленной улице, сидели двое парней. Необычный способ передвижения настолько их веселил, что они хохотали в полный голос, кричали, распевали песни и запечатлевали это на смартфон. Происходящее сняли и выложили в Интернет возмущённые поведением юношей другие участники дорожного движения. Лихачей стражи порядка установили незамедлительно", - сообщили в полиции.

19-летнего водителя оштрафовали по статье 593 КоАП РК, а в отношении “пассажиров” составлены протоколы по статье 615.