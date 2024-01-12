Дорожную карту развития волонтёрства до 2026 года приняли в Казахстане

В Казахстане утвердили новую Дорожную карту развития и поддержки волонтёрства на 2024-2026 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации.

В 2023 году завершилась реализация Дорожной карты на 2021-2023 годы. Результатом стало увеличение числа волонтёрских организаций в три раза.

"Действует республиканский и 20 региональных фронт-офисов инфраструктуры волонтёрства. Функционирует онлайн платформа Qazvolunteer.kz, где зарегистрировано более 60 тысяч активных волонтёров. Реализовано свыше 150 волонтёрских проектов и более 700 волонтёрских инициатив. Приняты поправки в Закон "О волонтёрской деятельности", направленные на стимулирование граждан к участию в волонтёрской деятельности", - уточнили в ведомстве.

Для дальнейшего развития волонтёрства правительством утверждена новая Дорожная карта развития и поддержки волонтёрства на 2024-2026 годы. В её разработке приняли участие более 500 человек из 20 регионов страны. Поступило более 200 предложений, которые легли в основу новой карты. Основной акцент направлен на развитие отраслевого волонтёрства.