Дорожники за сутки восстановили размытый мост на трассе "Самара-Шымкент"

Подход к мосту на 1132 километре дороги международного значения "Самара-Шымкент" 28 марта размыло талыми водами, поэтому движение здесь было временно ограничено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

"29 марта специалисты Актюбинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" приступили к оперативным работам по восстановлению моста. В процессе ремонта было демонтировано 12 плит и 100 погонных метров криволинейного бруса. Также было подготовлено 5000 тонн бутового камня. На восстановление было задействовано 31 специалист и 65 самосвалов, 4 погрузчика, 1 автокран, 1 трал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженной работе команды специалистов мост был успешно восстановлен за одни сутки.

Как сообщил председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев, в эти минуты на 1132-м километре автодороги "Самара-Шымкент" открыто движение по мосту.

Первыми по восстановленному после паводка мосту проехали две "ГАЗели", перевозящие продукты для жителей села Нура.

Напомним, мост был построен в 2009 году и считается частью международного транзитного коридора "Западная Европа-Западный Китай". Его длина составляет 197 метров, а ширина проезжей части - 11 метров.