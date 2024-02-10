Дорогу затопило талыми водами в ЗКО

В Жангалинском районе ЗКО произошёл перелив талых вод через дорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Это в двух километрах от села Маштексай на участке грунтовой автодороги Чапаево — Жангала — Сайхин.

"В результате интенсивного таяния снега произошёл перелив через дорогу. Ширина перелива составила 55 метров, глубина — 25 сантиметров. Движение транспорта временно приостановили. Объездные дороги имеются. Угрозы населённым пунктам нет. Пострадавших нет", — пояснили в ведомстве.

На месте перелива дежурят сотрудники ДЧС, акимата и полиции. Ведутся укрепительные работы.