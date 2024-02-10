Дорогу затопило талыми водами в ЗКО
Сегодня, 02:10
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Сегодня, 02:10Сегодня, 02:10
128Фото: ДЧС ЗКО
В Жангалинском районе ЗКО произошёл перелив талых вод через дорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Это в двух километрах от села Маштексай на участке грунтовой автодороги Чапаево — Жангала — Сайхин.
"В результате интенсивного таяния снега произошёл перелив через дорогу. Ширина перелива составила 55 метров, глубина — 25 сантиметров. Движение транспорта временно приостановили. Объездные дороги имеются. Угрозы населённым пунктам нет. Пострадавших нет", — пояснили в ведомстве.
На месте перелива дежурят сотрудники ДЧС, акимата и полиции. Ведутся укрепительные работы.
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