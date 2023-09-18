  • 18 Сентября, 06:04
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Дорогу от Конаева до Астаны проверит министр транспорта

Сегодня, 04:35
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министерство транспорта РК Сегодня, 04:35
Сегодня, 04:35
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Фото: министерство транспорта РК

Дорогу от Конаева до Астаны проверит министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Марат Карабаев в выходные посетил автомобильный и железнодорожный вокзалы города Конаев, где ознакомился с планами развития предприятий и обсудил со специалистами отрасли поднятые ими вопросы.

Затем, прибыв на участок реконструкции автодороги "Курты-Конаев", министр встретился с дорожниками и заслушал отчёт о ходе работ. Марат Карабаев поручил подрядным организациям качественно выполнять взятые на себя договорные обязательства.

Он также посетит участки реконструкции Курты-Бурылбайтал, Балхаш-Бурылбайтал и Караганда-Балхаш. 

"Выехав ранним утром из Алматы, министр проедет на автомобиле до Астаны, по пути осмотрев все участки реконструкции республиканской автодороги Алматы - Екатеринбург до Караганды", - отмечается в сообщении.

Карабаев назначен министром транспорта РК в начале сентября.

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