Дорогу от Конаева до Астаны проверит министр транспорта
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Дорогу от Конаева до Астаны проверит министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Марат Карабаев в выходные посетил автомобильный и железнодорожный вокзалы города Конаев, где ознакомился с планами развития предприятий и обсудил со специалистами отрасли поднятые ими вопросы.
Затем, прибыв на участок реконструкции автодороги "Курты-Конаев", министр встретился с дорожниками и заслушал отчёт о ходе работ. Марат Карабаев поручил подрядным организациям качественно выполнять взятые на себя договорные обязательства.
Он также посетит участки реконструкции Курты-Бурылбайтал, Балхаш-Бурылбайтал и Караганда-Балхаш.
"Выехав ранним утром из Алматы, министр проедет на автомобиле до Астаны, по пути осмотрев все участки реконструкции республиканской автодороги Алматы - Екатеринбург до Караганды", - отмечается в сообщении.
Карабаев назначен министром транспорта РК в начале сентября.
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