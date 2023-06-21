Дорогу до Баянаула начали ремонтировать в Карагандинской области

Фото: КазАвтоЖол

В Карагандинской области ремонтируют участок республиканской трассы, соединяющей регион с курортной зоной Баянаул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Каким было состояние трассы до начала работ, можно оценить по фото.

"В текущем дорожно-строительном сезоне специалисты ремонтируют отрезок республиканской автотрассы Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара общей протяжённостью 60 километров. Работы проводятся на участке дороги от села Умиткер до посёлка Ботакара", – сообщили в компании.

Уже приведено в порядок более 40 километров трассы. Покрытие обновлено с применением технологии холодного ресайклинга. Установлены новые водопропускные трубы.

К работе привлечено более 35 единиц спецтехники и порядка 50 специалистов.

До конца лета планируют отремонтировать ещё порядка 20 километров. После полного завершения ремонтных работ специалисты нанесут на дорогу разметку.