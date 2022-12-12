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pixabay.com Сегодня, 12:55
76
Сегодня, 12:55
76
Фото: pixabay.com

Дополнительные законы примут в Казахстане, чтобы обеспечить внутренний рынок сырьём

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поднял вопрос обеспечения отечественных перерабатывающих предприятий сырьём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Как отметил президент, основной объём, 87 процентов алюминия, 98,8 процента меди, 77 процентов свинца, продолжает уходить на экспорт. 

"Вопросы развития обрабатывающей промышленности. Доступного сырья, а это базовое условие развития, для казахстанской обрабатывающей промышленности недостаточно. Продолжают поступать жалобы казахстанских производителей на недоступность отечественного сырья. Принятые законодательные нормы до сих пор "пробуксовывают". Другие крупные производители под разными предлогами отказываются подписывать соглашения по поставкам на внутренний рынок. Правительству следует выработать дополнительные законодательные механизмы воздействия на крупных производителей для полноценного обеспечения отечественных переработчиков доступным сырьём", - сказал президент. 

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#переработка #металлургия #производство #Президент Казахстана #экспорт #алюминий
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:55
76
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