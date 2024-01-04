Дополнительные поезда запустят в Казахстане

Дополнительные поезда и прицепные вагоны запустят в Казахстане перед окончанием школьных каникул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании КТЖ.

"Для обеспечения своевременной доставки пассажиров нацперевозчик 5 и 8 января назначает 76 дополнительных прицепных вагонов. По филиалу "Северный" будет добавлено 56 вагонов, по филиалу "Южный" - 13 вагонов, по филиалу "Западный" - семь вагонов", - сообщили в компании.

5 и 7 января назначены два дополнительных поезда.

"5 и 7 января в курорт Боровое отправится электропоезд №6811 "Нур-Султан 1-Курорт Боровое" в 10:10, прибывает в 13:20. Обратно из Борового отправится поезд №6812 "Курорт Боровое-Нур-Султан 1" в 14:48 и прибудет в Астану в 17:54. Кроме того, 5 января в Павлодар из Астаны отправится электропоезд №7510 "Нур-Султан 1-Павлодар" в 16:45, прибудет в 23:20. Обратно 7 января из Павлодара отправится электропоезд №7509 "Павлодар-Нур-Султан 1" в 11:57, прибудет в Астану в 18:49", - уточнили в КТЖ.