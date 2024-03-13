Дополнительные поезда запустят в Казахстане на Наурыз мейрамы

Нацперевозчик запустит дополнительные поезда и электропоезда на Наурыз мейрамы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

В связи с возможным увеличением пассажиропотока в период праздничных и предпраздничных дней "Наурыз мейрамы" Нацперевозчик назначает дополнительные три поезда:



- Поезд №201/202 по маршруту "Астана-Алматы-1" на 4 рейса: отправляется из Астаны 18, 20, 22, 24 марта в 22:00 ч., прибывает в Алматы 19, 21, 23, 25 марта в 17:20 ч., в обратном направлении из Алматы отправляется 19, 21, 23, 25 марта в 21:00 ч., прибывает в Астану 20, 22, 24, 26 марта в 16:10 ч.;



- Поезд №203/204 по маршруту "Астана-Шымкент" на 3 рейса: отправляется из Астаны 17, 20, 23 марта в 22:37 ч., прибывает в Шымкент 18, 21, 24 марта в 22:52 ч., в обратном направлении из Шымкента отправляется 19, 22, 25 марта в 0:25 ч., прибывает в Астану 20, 23, 26 марта т.г. в 0:27 ч.;



- Поезд №205/206 по маршруту "Актобе-Шымкент" на 2 рейса: отправляется из Актобе 20, 23 марта в 18:15 ч., прибывает в Шымкент 21, 24 марта в 19:55 ч., в обратном направлении из Шымкента отправляется 21, 24 марта в 22:20 ч., прибывает в Актобе 23, 26 марта в 01:02 ч.



Также в период Наурыз мейрамы будет добавлено 237 дополнительных вагонов к пассажирским поездам, особенно в направлениях с высоким спросом на перевозки.

Дополнительные прицепки в Северном регионе:



-Поезд №45/46 по маршруту "Павлодар-Туркестан" с 20 по 25 марта;

-Поезд №139/140 по маршруту "Павлодар-Пресногорьковская" с 21 по 25 марта;

- Поезд №354/353 "Астана-Семей" с 21 по 25 марта;

-Поезд №623/624 "Астана-Петропавловск" с 20 по 24 марта.

Дополнительные прицепки в Западном регионе:



- Поезд №22/21 "Кызылорда-Семей" с 20 по 25 марта;

- Поезд №24/23 "Актобе-Алматы" с 21 по 25 марта;

- Поезд №34/33 "Актобе-Алматы" с 20 по 25 марта;

- Поезд №37/38 "Мангистау- Семей" с 22 по 24 марта;

- Поезд №47/48 "Атырау-Астана" с 21 по 23 марта;

-Поезд №313/314 "Мангистау-Атырау" с 20 по 23 марта;

-Поезд №614/613 "Уральск-Мангистау" с 20 по 25 марта;

- Поезд №692/691 "Актобе-Атырау" с 20 по 25 марта.

Дополнительные прицепки в Южном регионе:



- Поезд №87/88 "Алматы-Сарыагаш" с 20 по 26 марта;

-Поезд №77/78 "Алматы-Мангистау" с 20 по 26 марта;

-Поезд №351/352 "Алматы-Оскемен" с 20 по 26 марта;

- Поезд №21/22 "Кызылорда-Семей" с 20 по 26 марта.

Кроме того, будут добавлены дополнительные электропоезда по пригородному направлению:



-Электропоезд №7509 в одном направлении "Павлодар–Астана" 24 марта;

-Электропоезд №7510 в одном направлении "Астана-Павлодар" 20 и 21 марта;

-Электропоезд №6805/6806 "Астана–Кокшетау" 20 и 25 марта;

-Электропоезд №6811/6812 "Астана-Курорт-Боровое" 21 марта.

Продажа билетов на дополнительные поезда стартовала 5 марта. Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах.



Справочную дополнительную информацию можно получить бесплатно через call-центр по номеру "1433", Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT", а также в instagram на официальной странице АО "Пассажирские перевозки" @jolaushylar_tasymaly.