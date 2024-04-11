Дополнительную спецтехнику отправили в Актюбинскую область для укрепления дамб

Для укрепления дамб дополнительную спецтехнику отправили в Иргизский район Актюбинской области. Решение принято по итогам осмотра сооружений в посёлках, расположенных вдоль берега реки Торгай, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-премьер Серик Жумангарин вместе с вице-министром по ЧС Сериком Туленбергеновым, начальником ДЧС региона Нургали Жунусовым совершили облёт отрезанных от дорожного сообщения посёлков Иргизского района. Там режим ЧС местного масштаба объявили последним в регионе – 8 апреля.

Из-за разливов и размытия участков дорог отрезанными остаются 12 населённых пунктов. В Иргизском районе 2 637 жилых дома, где проживают свыше 2,8 тысячи семей, из них 1 282 дома расположены в райцентре Иргиз.

Во время остановки в посёлке Иргиз Серик Жумангарин обсудил с акимом района Нурланом Кызбергеновым текущую ситуацию по противопаводковым работам. Часом ранее в верховье реки Торгай стала подниматься вода, на её берегу расположены посёлки Мамыр и Нура.

Для понимания масштаба ситуации и возможных угроз новых подтоплений вице-премьер на месте осмотрел состояние дамб в посёлках Мамыр в Актюбинской и Акшыганак в Костанайской областях, расположенных выше по течению реки Торгай, а во время облёта – общее состояние всего Иргизского района.

По итогам осмотра принято решение укрепить дамбы в посёлках Мамыр и Нура Актюбинской области. Для этого в помощь району оперативно направлены от ДЧС и военной части МЧС РК в Актюбинской области 14 человек и восемь единиц техники (4 самосвала, 2 трала и 2 погрузчика). Расстояние Актобе-Иргиз составляет 430 километров, плюс ещё 130 километров до посёлка Мамыр.

Утром техника прибыла в Иргиз и в скором времени приступит к работам в Мамыре и Нуре.