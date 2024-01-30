Допинг Зульфии Чиншанло: кто понесёт ответственность и должна ли спортсменка вернуть призовые

Казахстанская тяжелоатлетка, бронзовый призёр Олимпиады в Токио Зульфия Чиншанло отстранена от спорта на восемь лет за допинг. Спортсменка во второй раз нарушила антидопинговые правила. Её дисквалифицировали за такое же нарушение семь лет назад. Какую ответственность понесёт атлетка? Должна ли она вернуть призовые и подарки? А также какие меры принимает Минтуризма и спорта в борьбе против допинга в сборной Казахстана? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В ответ на запрос редакции в министерстве сообщили, что по поводу обнаружения допинга в крови спортсменки проведено расследование. Оно показало, что нарушений со стороны тренера Чиншанло, команды и федерации тяжёлой атлетики не было. Поэтому ответственность понесёт только атлетка.

Должна ли Зульфия Чиншанло вернуть призовые и подарки, выданные за бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в 2020 году? Согласно закону "О физической культуре и спорте", да. В случае, если спортивный результат аннулирован из-за допинга, спортсмен должен вернуть и денежные поощрения, и подарки.

Но, как сообщили в министерстве, допинг у Чиншанло выявлен в октябре 2022 года в рамках внесоревновательного тестирования. Её бронзовая медаль на Олимпиаде в Токио остаётся в силе. Следовательно, спортсменка не будет возвращать подарки и госсредства.

Учитывая, что Зульфия Чиншанло уже второй раз нарушает антидопинговые правила, возникают вопросы, почему спортсменка продолжала представлять Казахстан на международных турнирах.

Как объяснили в министерстве туризма и спорта Казахстана, в 2016 году она получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Через два года вернулась в спорт и на основании спортивных результатов была включена национальную сборную. Оттуда она квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года.

Зульфия Чиншанло является натурализованной спортсменкой, она родом из Китая. В 2007 году её пригласили в Казахстан для занятия тяжёлой атлетикой, а в 2008 году она приняла гражданство.

Подробности принятия гражданства спортсменки в ведомстве не рассказали. Также в министерстве не назвали того, кто пригласил Чиншанло выступать за отечественную сборную.

Что предпринимает министерство для борьбы с допингом

Казахстанские тяжелоатлеты неоднократно за последние несколько лет были уличены в употреблении допинга. Среди таких спортсменов – Игорь Сон, Нижат Рахимов, Алексей Дроздов, Аблай Ауелханов, Руфина Чалкарова, Наталья Щупакова и другие.

В 2019 году было выявлено девять таких нарушений, в 2020 году - два, в 2021 году - три случая. Из-за этого в сборной заменили главных тренеров мужской и женской команды. Также в федерации сменили генерального секретаря и первого вице-президента.

В основном нарушения были выявлены на чемпионатах Казахстана у спортсменов из регионов. Как сообщили в Минтуризма и спорта, каждый такой случай изучается отдельно.

В 2023 году Национальный антидопинговый центр совместно с федерацией тяжёлой атлетики провели расследование, которое показало, что большинство спортсменов использовало спортивное питание, где и были запрещенные субстанции. Оно продавалось в спортивных магазинах.

"Такие же результаты были получены при исследовании спортивного питания у спортсменов в других видах спорта, кроме тяжёлой атлетики. Трафик "загрязнённого" анаболическими стероидами спортивного питания - большая проблема не только в нашей стране, но и во всём мире", - сообщили в Минтуризма в ответ на запрос редакции.

Сотрудники Национального антидопингового центра провели рейды в спортивных магазинах, но для того чтобы получить результаты, нужен большой комплекс мероприятий. И в них должны принимать участие МВД, таможенные службы, подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что проводят антидопинговые семинары, интерактивные программы. В них принимают участие и молодые спортсмены.

Для того чтобы в будущем снизить риски допинга, министерство планирует требовать у поставщиков спортивного питания сертификаты о проверке на наличие/отсутствие в составе субстанций, запрещённых в спорте.