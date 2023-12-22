В Минтуризма и спорта подтвердили дисквалификацию Зульфии Чиншанло

В пресс-службе Министерства туризма и спорта РК подтвердили информацию о дисквалификации тяжелоатлетки Зульфии Чиншанло за повтороное нарушение антидопинговых правил. Спортсменку отстранили от занятий спортом на восемь лет, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанская спортсменка во второй раз нарушила антидопинговые правила. До этого её дисквалифицировали за допинг семь лет назад. В крови спортсменки были обнаружены следы стероида "Метандиенон".

WADA пересмотрело результаты Олимпийских игр 2012 года в Лондоне после того, как выяснилось, что Чиншанло употребляла запрещенные вещества — "Оксандролон" и "Станозолол". В результате она лишилась золотой медали и была дисквалифицирована с 2016 по 2018 год.