  • 25 Апреля, 02:42
  • BAIGENEWS

Дома начали строить для пострадавших от паводков актюбинцев

Сегодня, 01:20
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 01:20
Сегодня, 01:20
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Фото: скриншот видео

В Кобдинском районе Актюбинской области начато строительство жилых домов для пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
 
По данным акимата, в Кобдинском районе повреждено 289 домов. В районном центре проводятся земляные работы для закладки фундамента 117 жилых домов, строительные материалы готовы.
 
"С началом строительства новых домов в Кобде мы приступаем к реализации важной задачи – обеспечению жильём пострадавших семей. Наша цель – строить быстро и эффективно, не уступая в качестве. Каждый дом будет соответствовать всем стандартам, чтобы жители чувствовали себя в безопасности", – отметил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Ержан Муздыбаев.
 
Кроме того, для пострадавших от паводка жителей планируется приобрести 199 домов. В настоящее время в Айтекебийском, Мугалжарском, Уилском, Кобдинском, Темирском районах имеется 50 готовых домов.

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