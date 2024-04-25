Дома начали строить для пострадавших от паводков актюбинцев
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В Кобдинском районе Актюбинской области начато строительство жилых домов для пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
По данным акимата, в Кобдинском районе повреждено 289 домов. В районном центре проводятся земляные работы для закладки фундамента 117 жилых домов, строительные материалы готовы.
"С началом строительства новых домов в Кобде мы приступаем к реализации важной задачи – обеспечению жильём пострадавших семей. Наша цель – строить быстро и эффективно, не уступая в качестве. Каждый дом будет соответствовать всем стандартам, чтобы жители чувствовали себя в безопасности", – отметил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Ержан Муздыбаев.
Кроме того, для пострадавших от паводка жителей планируется приобрести 199 домов. В настоящее время в Айтекебийском, Мугалжарском, Уилском, Кобдинском, Темирском районах имеется 50 готовых домов.
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