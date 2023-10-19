Дома 12 тысяч жителей микрорайона Карасу в Алматы подключат к канализации

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Алатауского района ознакомился с ходом строительства двух канализационно-насосных станций (КНС) в микрорайоне Карасу, передаёт BaigeNews.kz.

Строительно-монтажные работы на сетях водоснабжения начались в 2019 году по заказу Управления энергетики и водоснабжения Алматы. Из-за неровного рельефа местности для отвода сточных вод в существующем коллекторе необходимо было предусмотреть строительство двух канализационно-насосных станций на глубине 11 метров.

В ходе рытья котлована подрядная организация столкнулась с большим притоком грунтовых вод. Проектным решением было предусмотрено дополнительное бурение скважин для их отвода. В ближайшее время подрядная организация приступит к монтажу КНС. Согласно новым срокам сдачи объекта, завершить работы полностью планируют к концу 2023 года.

Аким Алатауского района Азамат Калдыбеков доложил главе мегаполиса о результатах и планах по охвату центральными инженерными сетями жителей микрорайона. В рамках проекта по строительству коммуникаций проведено 25 километров водопровода. Практически завершены работы по водоотведению, осталось провести 140 метров. Таким образом, центральными сетями будет обеспечено около двух тысях частных жилых домов с охватом около 12 тысяч человек.

Ерболат Досаев поручил районному акимату и управлению энергетики и водоснабжения проконтролировать процесс завершения работ согласно установленным срокам и осуществить проверку качества.