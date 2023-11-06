Дом с синей лампочкой, темень и бродячие псы - жители Косшы рассказали о проблемах

Два года назад пристоличный поселок Косшы Акмолинской области получил статус города. Население здесь растет в геометрической прогрессии, а темпы решения инфраструктурных проблем оставляют желать лучшего. Люди жалуются на регулярные перебои с электричеством – учитывая, что частный сектор отапливается котлами длительного горения, есть высокая опасность пожара. Также горожане сетуют на бездорожье, неосвещенность улиц, отсутствие центрального газа, остановочных павильонов и стаи бродячих собак. Впрочем, это далеко не весь список их претензий к местным властям. Корреспондент BaigeNews.kz адресовал вопросы населения акиму Косшы Гайдару Касенову на брифинге в Кокшетау.

Электричество: "Боимся взрыва котлов"

Перебои с элекстроснабжением – похоже, в Косшы это одна из главных проблем. Частный сектор занимает большую часть территории города, а отапливается он печами длительного горения. Поэтому отключение света, которое зачастую идет "в комбо" с перебоями в подаче воды – это уже вопрос безопасности жизни. Люди боятся, что котел взорвется, между тем, многие не могут позволить себе покупку дорогого генератора или аккумулятора.

"Скоро зима, мы не знаем, что будет со светом. У нас в каждом частном доме печки, и через день аварии на линии. Когда едешь с работы домой и видишь вдали дым, молишься: лишь бы не твой. Хоть бы печка не взорвалась, ведь при отключении света и воды нет", – написали корреспонденту горожане. "Когда дома был пожар, я даже в пожарную не звонила, ведь пока машина доедет, ничего не останется. Своими силами спасали дом. У нас даже названия улицы нет, чтоб помощь оперативно прибыла. Микрорайон "Пингвинлэнд". Таксисты знают наш адрес как "дом с синей лампочкой", – поделилась женщина.

Аким города Гайдар Касенов, комментируя проблему на брифинге в Региональной службе коммуникаций в Кокшетау, напомнил, что население Косшы растет очень быстрыми темпами. Инженерные коммуникации просто-напросто не справляются.

"Мы занимаем первое место в области по росту населения. После нас идут Кокшетау и другие регионы. Сети электрические и не только – водопровод, канализация – были рассчитаны, конечно, на село. Мы стали городом буквально два года назад. Но огромная работа ведется. Сейчас в Косшы более 12 тысяч частных домов. По правилам, у частного дома, если там есть котел, должно быть запасное электропитание", – отметил градоначальник.

Ранее электросети Косшы обслуживала компания "Кипэст" – по словам акима, к ней было очень много нареканий. При этом с каждого дома она собирала по 2,5 тысячи тенге.

"В прошлом году мы эту сумму снизили до 2 тысяч, а в этом полностью отказались от услуг этого предприятия. И теперь другая фирма бесплатно обслуживает и приводит в порядок электрические сети. Но мы должны понимать, что это будет поэтапно. Сразу охватить город с населением более 54 тысяч человек – при том, что неофициально живут гораздо больше – нереально", – предупредил спикер.

Пользуясь случаем, он призвал жителей официально регистрироваться.

"Для нас это очень важно, потому что от этого зависит и финансирование. Сейчас идет поддержка и от правительства, и от областного акимата по многим программам", – отметил Гайдар Касенов.

Итак, обслуживать город взялась компания "Орда Курылыс". Но, по словам осведомленных жителей, на ремонт сетей должную сумму не выделили. Необходимо 56 миллионов, но планируется выделить не более двадцати. Этой суммы, по мнению населения, недостаточно.

"Компания сделала ревизию электрических сетей. Понятно, где-то нужно замену делать, где-то ремонтировать. Смету они сделали. На последней сессии маслихата этот вопрос обсуждали – понятно, что бюджет не резиновый, и сейчас депутаты поддержали, выделено 20 миллионов тенге. Это как раз, чтобы обеспечить самые срочные, текущие ремонты. То, что нужно сделать уже в ноябре", – сообщил глава города.

Между тем, в Косшы есть микрорайоны, которые "АРЭК" до сих пор не приняла на свой баланс. Некоторые, по словам местных, ждут уже по десять лет. В частности, вопрос просили задать жители ЖК "Табыс Курылтай".

"Если анализировать период с 2021 года, у нас идет поэтапное снижение аварийных ситуаций. Но избежать их совсем, конечно, невозможно. Многие сети построены хозспособом. Работа по передаче электросетей ведется, они восстанавливаются и поэтапно будут переданы на баланс "АРЭК". Что касается "Табыс Курылтай" – там есть и дольщики, и построенные дома. Там в свое время была проблема, что физические лица платили по тарифу юридических лиц. Этот вопрос мы решили. Также была проблема с котельной – мы там сейчас ее установили. То, что органы местной власти могут сделать в рамках закона, мы это делаем", – заверил Гайдар Касенов.

На вопрос, могут ли власти пообещать людям безопасность, аким ответил пространно. Мол, ответственные службы никого не оставляли зимой наедине со своей проблемой.

Газ: "Ждать как минимум три года"

Жители Косшы очень ждут центральный газ.

"В селах Талапкер, Коянды, Кызылжар, Кызылсуат, СМИ пишут, проведут. Там жители радуются, к осени будущего года у них будет газ. Но в списках нет Косшы, мы устали возиться с котлом, углем", – обращаются горожане.

Проект по газификации населенного пункта на сегодня находится на экспертизе.

"У нее возникают вопросы, их отрабатывают. На наш проект уже определена точка подключения, выделен определенный объем газа. После экспертизы реализация проекта займет три года. Во-первых, нужно дождаться финансирования на этот проект, это тоже немаленькая сумма – около 12 миллиардов. А в целом, конечно, есть поручение по газоснабжению города, и оно планируется. Также от этого проекта зависит и газоснабжение села Тайтобе", – уточнил градоначальник.

Тепло: частный сектор жалуется на неравенство

Косшынцы сетуют: местная котельная подключает только дома компании-застройщика. В чьем доверительном управлении она, к слову, и находится. Жильцов частного сектора возмущает такое несправедливое распределение благ.

"При этом ни один житель частного сектора подключен не был. Хотя котельная является госсобственностью, ее передали компании в доверительное управление, – отмечают в населенном пункте. – Акимат ежегодно выделяет 100 миллионов тенге на уголь, который фирме передается бесплатно. И уже десять лет тариф на тепло не меняется. А вот у жителей частного сектора таких благ нет: цена на уголь только растет, и все платят в полном объеме – и пенсионеры, и социально уязвимые категории. Почему акимат кому-то помогает, а кому-то нет?"

По словам акима, проблему централизованного отопления частного сектора решит только газификация.

"Что касается центральной котельной, ее передали в доверительное управление давным-давно. Тепловой режим выполняется. У нас есть потребность, открываются социальные объекты. За два года мы открыли три школы, одна из них подключена к центральному отоплению. На будущий год мы планируем открыть ФОК, начнем строительство еще одного физкультурного комплекса. И вот здесь как раз мы ищем потенциал, чтобы подключить их к центральному отоплению. А что касается частных домов, такой возможности у города нет. Проект по газификации позволит в будущем подключить дома, которые сейчас на автономной котельной, и частный сектор", – заявил Гайдар Касенов.

Частный сектор не был обеспечен углем, с возмущением констатируют жители. В Астане, по их словам, уголь стоит 15 тысяч, а в Косшы – 26. Речь идет о хороших сортах – те, что похуже (майкубинский и шубаркольский, например), в городе продают от 21 до 23 тысяч тенге.

"Даже с учетом стоимости доставки у нас все равно намного дороже. К тому же у нас зачастую просто может не оказаться угля на точках. Акимат не обеспечил заключение меморандума с поставщиками, никаким образом не контролирует ситуацию. И людям приходится ехать за углем в столицу", – говорят в населенном пункте.

"Пятнадцать тысяч в столице, но это какой уголь, – парировал аким. – Тот, что подороже, он и в Астане выше по цене. Вы понимаете, это же расходы на доставку. В Косшы железной дороги и тупиков нет, поэтому довезти уголь до нас – это определенные затраты. Мы всегда предупреждаем население о закупе угля, необходимые точки есть, определены объемы, заключены меморандумы".

Дороги без тротуаров: "Приходится идти по проезжей части"

Жителей смущает, что дороги в Косшы почему-то строят без тротуаров. В итоге в городе много улиц, где людям приходится идти прямо по проезжей части. А в темное время суток, когда нет освещения, это тем более опасно.

Гайдар Касенов, комментируя жалобы, отметил, что аким не регулирует ширину улиц или тротуаров.

"Дороги делаются в рамках проекта, где и учитываются возможности для ширины и так далее. У нас несколько проектов и несколько подрядчиков. Строительство дорог контролируется экспертизой. Если есть вопросы, понятно, что выставляются претензии к этим подрядчикам. Вот, например, по улице Абая – это незаконченный проект, сейчас есть претензии к подрядчику – ТОО "ГазГерСтрой", – сказал аким.

Получается, акимат как заказчик вообще никак не участвует? Ни на этапе подготовке проектной документации, ни на этапе строительства?..

"На проект по строительству улично-дорожной сети по улице Туран угрохали миллиарды. В том же году снег растаял, и нет гарантийного ремонта. Акимат Целиноградского района обещал обязать гарантийный ремонт, но по факту гарантийный срок уже прошел", – напоминают жители.

В свою очередь, градоначальник напомнил, что проект по Туран реализовывали еще, когда Косшы был поселком.

Освещение улиц: "Темно, хоть глаз выколи"

Еще одна серьезная проблема города – освещение улиц. Точнее, неосвещение. Люди пишут, что в темное время суток светло только по Республике и другим центральным улицам.

"Сколько платят за освещение улицы Абая? Вчера чуть пешехода не сбила: темно, как в гробу. Хотя бы пешеходы осветите. Если не можете, пусть полиция стоит", – люди недоумевают, почему не освещают улицу Абая. Ведь фонари имеются, улица широкая, движение оживленное. "Кто живет в городе, видит, что мы за два года осветили очень много улиц, – возразил аким. – Более того, мы подключили и старые фонари – больше тысячи. И все это, конечно, грузом ложится на бюджет города. У нас сейчас, я не буду скрывать, есть задолженность перед "АРЭК". На последней сессии депутаты маслихата поддержали предложение отдела об увеличении финансирования. Город растет, появляются новые улицы, среди них есть большие и широкие, как та же улица Абая. Соответственно, это увеличивает расходы. Это нормальный процесс".

В Косшы 185 километров дорог, из них на сегодня, по информации местной администрации, освещены более 30 процентов. Охватить их все за короткое время, понятно, невозможно. Тем более, что в городе очень большой частный сектор. К слову, он как раз-таки и погружен во мрак.

Тем не менее, по словам горожан, освещения нет даже там, где ходят дети.

"Например, около школы "Дара" – хоть глаз выколи. А рядом степь – мечта маньяков", – указывают местные.

"У нас на самом деле все школы подсвечиваются, – возразил Гайдар Касенов. – Буквально на днях мы подсветили подъездные пути к новой школе, которая на 1500 мест. По школе "Дара" запишем, проверим".

Общественный транспорт: "Мерзнем на остановках"

Косшынцы просят остановочные павильоны. Не обязательно теплые. Любые.

"Невозможно под дождем и снегом стоять по сорок минут. Павильоны сделали только по Республике", – возмущаются жители.

По их словам, на многих остановках стоит только знак, а на некоторых и того нет.

"Нам знак депутат поставила, до этого тоже бегали по степи за автобусом", – говорит жительница. Также люди просят дополнительные маршруты, автобусы. Аким, в свою очередь, считает, что проблема с долгим ожиданием на остановках возникает только в часы пик.

"В прошлом году мы установили павильоны по улице Республика, но это не теплые. Что касается непосредственно общественного транспорта, город Косшы обслуживает столица. До конца года они нам обещают дополнительные не маршруты, а автобусы. Но это как раз возникают вопросы в час пик, такие проблемы есть и в столице. Мы встречались и с ответственными органами, депутатами и членами общественных советов города Астаны и Косшы. Все проблемы, которые Вы озвучиваете, упираются в один вопрос – финансы. Мы подаем заявки, но ни городской бюджет, ни областной не может сразу удовлетворить. Поэтапно все делается, смотрят на приоритетность", – пояснил градоначальник.

Он подчеркнул, что "больные" вопросы в Косшы постепенно решаются. Так, например, по его словам, решилась проблема с водоснабжением, трехсменкой в школах, с поликлиникой, незаконной мусорной свалкой (ее закрыли, узаконили вывоз твердых бытовых отходов).

Иномарка за 18 миллионов для акимата

Но, к слову, о транспорте и финансах. Жители Косшы увидели на сайте госзакупок, что аппарат акима купил себе автомобиль марки Hyndai Santa Fe – за 18 миллионов 590 тысяч тенге. Люди тут же вспомнили, что в августе этого года акимат уже покупал себе авто – Kia Sportage 2023 года за 13,7 миллионов. Также горожане в курсе, что у местной администрации уже есть Toyota Camry и Toyota RAV 4.

"Одно обслуживание РRAV на СТО – на 125 тысяч тенге, – демонстрирует документ житель. – Обслуживание за счет бюджета города. Могли вместо этого скорую или пожарку купить".

Корреспондент BaigeNews.kz направил запрос в пресс-службу местного акимата. Там ответили, что за два года образования акимата города Косшы ни разу служебный автомобиль не приобретали. Все заместители, руководители самостоятельных органов передвигались на личных авто. Тем не менее за два последних года у МИО, наконец, появился свой транспорт – Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt. Их городской администрации передали за победу на областном конкурсе художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары". Автомобили передали отделу занятости и социальных программ.

Также в акимате пояснили, что Toyota RAV 4 принадлежит маслихату, а Toyota Camry – отделу земельных отношений. Машины 2001 и 2002 годов выпуска.

"В текущем году приобретены два автомобиля марки Hyndai Santa Fe и Kia Sportage отечественной сборки – для руководства городской администрации. Тем самым отдел земельных отношений, архитектуры, градостроительства, отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции обеспечены служебными автомобилями. Наряду с этим, у отделов предпринимательства и сельского хозяйства, строительства, акимата села Тайтобе, территориальной избирательной комиссии служебного автотранспорта пока нет", – сообщили в пресс-службе.

То есть это еще не все, ждите новых покупок.

Саму процедуру госзакупки Hyndai Santa Fe провели законно, отметила эксперт филиала РОО "Әділдік Жолы" Самира Тайтенова.

"Конкурс был способом ценовых предложений. Два раза объявлялись, поставщики не отозвались, и соответственно. Заказчик, по итогам несостоявшихся закупок имеет право заключить договор из одного источника путем прямого заключения договора. Поэтому и цену не снизили, планировали купить за 18 млн 590 тысяч, за эту сумму и заключили", – прокомментировала эксперт.

Понятно, что Hyndai Santa Fe выше классом и комфортней, но неужели в пристоличном секторе и самом Косшы настолько плохие дороги, что на Chevrolet не проехать? Или что мешало купить хотя бы ту же Kia Sportage и сэкономить тем самым пять миллионов? Или как в Степногорске, где в настоящее время закупают три машины Hyndai Elantra по 13,3 млн тенге (без НДС). Авто предназначаются для заместителей акима города. Так или иначе, на наш взгляд, в Косшы явно могли сэкономить.

Скорая помощь: "Не хватает бригад и карет"

Что касается противопожарного автомобиля и специального транспорта для скорой медицинской службы, то их приобретение, по данным акимата, в его компетенцию не входит.

"При строительстве пожарного депо предусмотрено приобретение шести единиц противопожарного автотранспорта. Для покупки авто для скорой помощи направлена заявка в управление здравоохранения Акмолинской области, ее рассматривают. Также акимат города внес предложение в Комплексный план развития пристоличной зоны строительство новой станции скорой помощи на шесть бригад, то есть на шесть единиц техники. В настоящее время земельный участок определен. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2024 год", – сообщили в пресс-службе МИО.

Эта новость, безусловно, порадует горожан, потому что их очень тревожит дефицит фельдшерских бригад. С момента вызова, по их словам, до прибытия медиков может пройти до полутора часа.

"У нас есть проект, мы определили землю для того, чтобы построить многопрофильную больницу на 350 мест. И строительство станции скорой помощи на шесть бригад. Но опять-таки на это нужно время", – дополнил на брифинге Гайдар Касенов.

Долевое строительство: "Будет единый оператор по завершению проблемных объектов"

Остро в Косшы стоит и проблема долевого строительства. ЖК Diamond Park уже стал притчей во языцех. На сегодня свои квартиры в комплексе ждут еще 134 семьи.

Вопрос о недостроенном доме и обманутых людях попросили поднять и дольщики другого ЖК – "Шоколад". Объект обещали сдать 2019 году, но застройщик по сей день отделывается обещаниями. Люди в отчаянии, пишут во всевозможные инстанции, но эффекта пока нет.

"По имеющей информации представитель застройщика предоставил дольщикам гарантийное письмо с указанием сроков завершения строительства третьего дома данного жилищного комплекса. Гарантийное письмо имеется на руках активных членов долевого строительства", – прокомментировали в горакимате.

В местном исполнительном органе также сообщили, что на данный момент по поручению акима Акмолинской области на базе ГАСК по Акмолинской области создается компания – единый оператор по завершению строительства проблемных объектов долевого строительства. Ожидается, что она начнет свою работу сразу после регистрации в органах юстиции.

Добавим, по словам активистов, Косшы – это город без единого паркинга. Многоэтажки здесь почему-то строят без них.

Мусор: "Вывозят по жалобам"

Одна из самых, пожалуй, неурегулированных на сегодня проблем в Акмолинской области. Между тем, в Косшы, по словам местных активистов, самый высокий тариф на вывоз мусора по стране – 565 тенге. Но мусорная компания работает в основном по жалобам – по графику мусор обычно не вывозят. В доказательство горожане демонстрируют переполненные контейнеры.

Но аким считает иначе.

"Это вообще во всем мире: прежде, чем вывезти, контейнеры заполняются, и потом машина приезжает по графику. Эту компанию проверяют – и общественный совет, и у нас очень активные жители города, и депутаты", – возражает Гайдар Касенов.

Значит, такой проблемы в Косшы нет?

"Возникает. Возникает знаете, когда? Когда выбрасывают строительный мусор. В мешках. Много строят, и это ломает технику. Часто наша компания, обращается к населению, просят не выбрасывать", – заступился за предприятие градоначальник.

Активисты попросили обратить внимание властей на незаконные точки предпринимательства. В городе строятся разные коммерческие объекты – по продаже шаурмы, выпечки, фруктов и овощей… Но при этом жителей смущают их неэтичный вид и антисанитария. Следит ли за этим акимат?

"С момента образования города ни одной торговой точке не было дано разрешение. В отношении всех этих объектов, которые находятся, архитектура нашего города направила письма в уполномоченный орган. Новых точек нет, все это – старые. Мы, совместно с областным департаментом по управлению земельными ресурсами, проводим работу по привлечению к административной ответственности за самовольный захват земли в городе. По всем незаконно установленным нестационарным объектам торговли будут приняты меры в рамках закона", – прокомментировал глава Косшы.

Косшы – город очень молодой, и растительных насаждений там пока почти нет. Планируют ли озеленять? В пресс-службе акимата сообщили о разработанной программе по благоустройству и озеленению Косшы до 2026 года. Ежегодно, согласно этому плану, планируется высаживать по две тысячи деревьев, в том числе тополя, ели, береза, также цветы.

"Убегаем от бродячих собак"

Отлов и учет бездомных животных – еще одна ахиллесова пята пристоличных населенных пунктов. В Косшы подозревают, что бездомных собак сюда свозят прямиком из Астаны, потому что их количество только увеличивается. По сведениям госоргана, чипированием животных занимается ТОО "Касшоскурылыс".

"На официальных аккаунтов местных госорганов сообщается, что заявлений о чипировании от граждан не поступало. Хотя весь город возмущается. Конкретики нет", – сокрушаются жители.

Корреспонденту удалось дозвониться до указанного номера фирмы, сотрудник заверил, что они ловят и биркуют бродячих собак.

По мнению акима, в проблеме виноваты сами жители.

"У нас в чатах указаны телефоны управления, подрядчиков. Но хочу сказать, собак у нас стало гораздо меньше. И они не прибегают извне в Косшы. У нас очень большой частный сектор, я не зря сказал об этом. И собаки как раз появляются из этого частного сектора. Здесь, конечно, нужно призвать к ответственности владельцев. Потому что, понятно, появляются новые собаки, щенята, и они выпускают их на улицу", – утверждает градоначальник.

В свою очередь, руководитель управления ветеринарии Акмолинской области Талгат Жунусов отметил, что свои обязанности ТОО "Казшоскурылыс" выполняет. Пусть не стопроцентно, но во всяком случае старается.

"У нас по области 600 с лишним населенных пунктов. Кроме Атбасарского района и Зеренды, "Казшоскурылыс" везде отрабатывает. Только в Косшы они в этом году, я точно знаю, выезжали шесть или семь раз", – заверил чиновник.

Жалоб, особенно в пристоличном регионе, много.

"Кто-то жалуется, что они умерщвляют, кто-то – что не умерщвляют. По закону должны отловить, стерилизовать или кастрировать, вакцинировать, чипировать и вернуть на место обитания. Но мы же этого не делаем, потому что люди возмущаются. Их можно понять, детям опасно стало ходить. Из Астаны на ГАЗелях привозят, оставляют и уезжают. Мы "почистим", а через пару дней снова стаи бегают. Убивать мы не имеем права, бродячие животные свозятся в приют в Зерендинском районе. Там сук содержат после операции 15 дней, кобелей – восемь. До – ищут владельцев, но, сами понимаете, после закона об обязательном чипировании за свой счет, немало владельцев предпочитают избавляться от питомцев. Это тоже усугубляет проблему", – посетовал руководитель ветеринарного ведомства.

Корреспонденту стало известно, что в громком летнем инциденте, где житель поселка Дамса Шортандинского района занимался заготовкой и торговлей собачьим мясом крупными партиями, – он оказался сотрудником как раз-таки "Казшоскурылыс".

"Этот человек по Шортандинскому району заключал договора с ветеринарной станцией. Он отлавливал собак, а куда их девал, никто не контролировал. В один из приездов представителей компании, мужчина "сел" с ними на договор. И заготавливал собачатину для корейских ресторанов", – прокомментировал Талгат Жунусов.

Напомним, на предприимчивого "заготовителя" завели уголовное дело, он отделался штрафом. Договор с ним фирма, разумеется, разорвала.

Живет ли аким в Косшы?

Гайдар Касенов подчеркнул, что акимат города Косшы – один из самых открытых.

"На первом этаже расположен непосредственно мой кабинет, руководства города, заместителя, руководителя аппарата. И любой житель может обратиться", – отметил градоначальник.

Однако местное население так не считает. В качестве примера приводят чаты, куда "добавляют только избранных, а в случае неугодных замечаний удаляют в ту же секунду". Более того, люди утверждают, что аким живет в столице.

"Если человек живет в Косшы, то элементарно ходит в магазины, по городу. Ни разу никто из жителей города не видел ни господина акима, ни кого-либо из его семьи. Если он утверждает, что он – житель нашего города, то все они должны быть прикреплены к той же поликлинике. Ждет ли он и его дети результаты бакпосева по 70 дней? Мы в августе сдали анализ моего особенного ребенка, на дворе ноябрь – результатов нет. Платит ли господин аким за все анализы и с боем добивается направлений?", – задается вопросами жительница.

"Если глава города живет здесь в том смысле, в каком это общепринято понимать, то не может не видеть, как местные ребятишки возвращаются со школы в кромешной тьме, меся грязь улиц и убегая от собак. И на остановке стоят под пронизывающим ветром по сорок минут", – рассуждают косшынцы.

Гайдар Касенов на этот вопрос ответил утвердительно.

"Я проживаю в городе Косшы, у меня есть непосредственно здесь жилье. Оно, кстати, здесь недешевое. Хорошо, что мне пошли навстречу и предоставили мои знакомые. Понятно, я в свое время работал долго в столице – у меня и в столице есть жилье. Я же с утра до вечера нахожусь на работе, и мне, конечно, удобнее находиться там", – пояснил глава города.

В каждом из пристоличных населенных пунктов немало проблем. Активная миграция, рост населения в геометрической прогрессии, инфраструктура не успевает – это все понятно. Нужны терпение и взаимопомощь. Нас немного смущает одно – разница в том, как видят ситуацию население и власти. Эту дистанцию нужно однозначно сокращать.