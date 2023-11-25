Дом пенсионерки разрушился после аварии на коллекторе в Шымкенте

Жители шымкентсткого микрорайона "Онтустик" (бывший поселок Чапаевка) пострадали от ночного потопа. Несколько дворов затопило канализационной жижей с грязью. 74-летняя Людмила Панкратова и вовсе осталась без дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам пожилой женщины, вода стала прибывать стремительно. Хозяйка бросилась спасать собак и кур. Ночь провела у соседки, которая приютила ее, а на утро увидела последствия: обрушилась стена, полы жилища и двор заполнены вязкой, скользкой грязью, дом пошёл трещинами.

"Всё это упало ночью, меня соседка позвала, как ты сможешь тут отдыхать, утром я пришла смотрю все завалено. Вода под полом, все доски поднялись, везде трещины, в любое время может всё обрушиться. 23 года я здесь живу, такого не было, во дворе может была вода, но на следующий день такого не было, а такого, чтобы дома грязь была не было, это потому что вот эта канализация у них там прорвало они до сих пор возятся и оно все сюда. Мне некуда идти, доченька, совсем некуда", — сетует Людмила Панкратова.

Женщина говорит, не знает как жить дальше. Денег на восстановление дома у пенсионерки нет.

От ночного потопа пострадала не только юдмила Фёдоровна. Правда, дома соседей находятся выше и постройки выдержали натиска водного потока. Но дворы залиты грязью, зловонный запах фекалий разносится на несколько метров.

"Дожди были сколько раз, но такое я вижу впервые. Арыки забиты у нас вообще не проходит вода, у нас клон и вся вода к нам идет, на нашу улицу заворачивает, потом мы узнали что у нас прорвало канализацию, два три колодца люки поднялись и вся эта вода, грязь, пошло вниз сюда к нам по домам. Баба Люда сильно пострадала, хочу чтобы ей помогли", — говорит жительница Шымкента Зумрат Умарова.

Недалеко от домов, которые пострадали во время проливного дождя, действительно прорвало канализацию. Здесь ведутся ремонтные работы. Как рассказали в ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", авария произошла на старом коллекторе, которому больше 60 лет. По словам гендиректора компании, изношенность сетей водоотведения составила 77%. При этом Анарбек Орман заверил, что жалобы местных жителей на подтопления будут рассмотрены.

"По этой аварии к нам поступило несколько обращений о подтоплениях домов, мы в обязательном порядке их рассмотрим в комиссионном порядке. Будем принимать соответствующие меры", — заявил Анарбек Орман.

Сегодня в доме пенсионерки обрушилась уже вторая стена, а значит жить здесь невозможно. Людмила Федоровна просит ответственных в ночном потопе оказать ей помощь.