Дом, где тепло, спокойно и безопасно: с Днём единства народа Казахстана поздравил премьер

Премьер-министр страны Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Днем единства народа, передаёт BaigeNews.kz.

"В нашей стране в атмосфере дружбы, равенства и взаимопонимания проживают представители различных национальностей. Для всех граждан, независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, земля Казахстана – это наш общий дом, где тепло, спокойно и безопасно. Мы также едины в своем стремлении к стабильному и благополучному будущему", ― говорится в поздравлении премьера.

Он также напомнил, что этой весной наша страна столкнулась с беспрецедентными по своей масштабности паводками.

"В борьбе со стихией объединилось все казахстанское общество, проявив гуманизм и высокую гражданскую ответственность. Это послужило еще одним доказательством того, что в единстве и солидарности заключается могучая сила нашего народа. Уважаемые казахстанцы, искренне желаю каждой семье мира, добра, благополучия и процветания! Пусть под нашим единым шаныраком всегда царят покой, дружба, взаимоуважение и согласие!", ― заключил Олжас Бектенов.

Ранее с Днем единства народа Казахстана жителей страны поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в связи с паводками в некоторых регионах страны было решено отказаться от пышных празднований. Накануне праздника представители этнокультурных объединений рассказали, какую помощь они оказывают пострадавшим от большой воды и почему символичное значение праздника гораздо важнее концертных программ.