Доля отечественных лекарств занимает 61% казахстанского фармрынка

В рамках господдержки в настоящее время действует 98 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов в ходе расширенного собрания фракции партии "AMANAT".

"В текущем году из закупленных 1,6 тысяч торговых наименований препаратов 947 позиций или 61% произведены отечественными фармкомпаниями", - сообщил глава кабмина.

В целях обеспечения отрасли квалифицированными кадрами на 70% увеличен госзаказ на подготовку в резидентуре. Только в текущем году он увеличен на 1000 грантов.

"На повышение заработной платы медработников из республиканского бюджета за последние 3 года выделено 805 млрд тенге. В этом году начата реализация Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках него будут построены 655 объектов первичного звена здравоохранения и модернизированы 32 межрайонные больницы. Это позволит охватить более 4 млн сельских жителей специализированной медпомощью", - отметил премьер.

Начато строительство 2 из 8 планируемых областных многопрофильных и университетских клиник с использованием механизма ГЧП.

Мощным стимулом для развития отечественного производства лекарств стало укрепление сотрудничества с крупной мировой фарминдустрией из ТОП-50 BIGPHARMA.