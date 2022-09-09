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Доля онлайн-торговли в Казахстане с начала года составила 8,7%
В Казахстане доля электронной торговли по итогам 2021 года составила 9,6% от общего объёма розничной торговли или на сумму 13,5 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.
"По итогам 2021 года объём рынка B2C электронной торговли составил 1,3 триллион. тенге. Доля электронной торговли по итогам прошлого года по данным АО "Казпочта""составила 9,6% от общего объёма розничной торговли
или 13,5 триллиона тенге. Объём рынка B2C электронной торговли за семь месяцев текущего года составил 654 миллиарда тенге при объёме розничной торговли 7,5 триллиона тенге. Доля электронной торговли за текущий период составила 8,7%", - сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова на международном форуме электронной коммерции.
По её словам, в целях повышения цифровой грамотности субъектов МСБ запущена платформа "Школа электронной коммерции", которая поможет отечественным предпринимателям создавать и развивать бизнес в онлайн-режиме. На данный момент обучение проходят более 1500 субъектов МСБ.
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