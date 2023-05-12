Доля молодежи NEET, которая не работает и не учится, выросла в Казахстане

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Доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, выросла за год в Казахстане и составила 7,9 процента (422 тысячи человек). В первом квартале прошлого года показатель был 6,7 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

В I квартале 2023 года уровень безработицы в Казахстане, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 4,8 процента.

В различных сферах экономики республики были заняты девять миллионов человек, из них являлись наёмными работниками 6,9 миллиона граждан (76,7 процента от общего числа занятых в экономике), самостоятельно занятыми – 2,1 миллиона человек (23,3 процента. Уровень занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше составил 65 процентов.

По сравнению с I кварталом 2022 года общая занятость выросла на 72,3 тысячи человек.

Наибольшая доля занятого населения наблюдалась в сфере торговли (17,3%), образования (12,9%), промышленности (12,6%) и сельского хозяйства (11,5%).

В I квартале 2023 года насчитывалось 453,5 тысячи безработного населения.

Среди молодёжи в возрасте от 15 до 34 лет уровень безработицы составил 4,1 процента.

Официально на конец апреля в органах занятости зарегистрированы 286,1 тысячи безработных.