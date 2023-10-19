Доллар вырос почти до 480 тенге на KASE
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
98Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились торги иностранными валютами. Курс доллара по их итогам почти достиг 480 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс американской валюты составил 479,46 тенге, поднявшись за сутки на 1,43 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 483 тенге, в Алматы - 481,1 тенге.
Курс евро составил 505 тенге, российского рубля - 4,92 тенге, китайского юаня - 65,37 тенге.
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