Доллар подорожал на торгах в Казахстане

Курс доллара вырос после праздничных выходных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты поднялся на 2,33 тенге и составил 457 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 460 тенге, Алматы - 461 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 500,6 тенге, российского рубля - 4,97 тенге, китайского юаня - 64 тенге.