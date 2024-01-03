Доллар подорожал на торгах в Казахстане
Сегодня, 18:09
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Сегодня, 18:09Сегодня, 18:09
82Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара вырос после праздничных выходных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты поднялся на 2,33 тенге и составил 457 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 460 тенге, Алматы - 461 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 500,6 тенге, российского рубля - 4,97 тенге, китайского юаня - 64 тенге.
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