Долг по зарплате на 223 млн тенге погасили после вмешательства прокуратуры Алматинской области

Прокуратурой Алматинской области на постоянной основе проводится анализ по вопросу соблюдения трудового законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе анализа по вопросу соблюдения трудового законодательства прокуратурой Алматинской области установлено, что ГКП на ПВХ "Ветеринарная станция" по Алматинской области за январь месяц не выплатила заработную плату 1043 работникам на общую сумму 223 млн тенге.

"По акту надзора прокуратуры заработная плата перед работниками полностью погашена, руководитель вышеуказанной организации привлечен к административной ответственности по статье 87 КоАП РК к штрафу в размере 150 МРП (553 800 тенге), на сегодняшний день указанная сумма руководителем погашена", - говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратура напомнила, что при несвоевременной выплате заработной платы законодательством предусмотрена ответственность по статье 87 Кодекса РК об административных правонарушениях, а также по части 3 статьи 152 Уголовного Кодекса РК.