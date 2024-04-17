Документы на 300 млн долларов подписали бизнесмены Казахстана и Кыргызстана

На полях бизнес-форума Казахстана и Кыргызстана в Астане представители двух стран подписали коммерческие документы, в которых закрепили намерения реализовать проекты в сфере строительства солнечных электростанций, ферросплавного завода, распределительного центра на территории Кыргызстана, о поставках сельхозпродукции и другие на общую сумму 300 миллионов долларов, передаёт BaigeNews.kz.

В открытии мероприятия приняли участие заместители премьер-министров Казахстана и Кыргызстана Серик Жумангарин и Адылбек Касымалиев.

На форум съехались представители компаний, занятых в сферах машиностроения, промышленности, металлургии, строительства, логистики, сельского хозяйства, фармацевтики, инвестиций, услуг.

Организаторами бизнес-форума выступили Министерство торговли и интеграции РК и АО "Центр развития торговой политики "QazTrade".

По итогам 2023 года товарооборот Казахстана и Кыргызстана увеличился на 26% по сравнению с предыдущим, достигнув 1,6 миллиарда долларов. Доля казахстанского экспорта составляет почти 69%, или 1,1 миллиарда долларов (рост на 35,8%). Импорт – 495,2 миллиона долларов (рост на 9%).