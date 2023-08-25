  • 25 Августа, 15:21
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Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
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Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%

Сегодня, 14:58
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Baigenews.kz Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
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Фото: Baigenews.kz

Чистый инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ за 7 месяцев превысил прошлогодний показатель на 52%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Единый накопительный инвестиционный фонд.

"Чистый инвестиционный доход, начисленный на счета вкладчиков ЕНПФ за период с января по июль 2023 года, составил более 760,9 млрд тенге и превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 259,8 млрд тенге или 52%", - говорится в сообщении.

Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального Банка Республики Казахстан (НБРК) за последние 12 месяцев составила 7,89%.

В ЕНПФ отметили, что инвестиционный доход складывается из доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д. НБРК и управляющие инвестиционным портфелем (УИП), в целях получения инвестиционного дохода размещают пенсионные активы в надежные финансовые инструменты разных секторов экономики в различных валютах в РК и за рубежом. За счет такой диверсификации обеспечивается устойчивая инвестиционная доходность.

В структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ в разрезе финансовых инструментов НБРК 29,6% составляют финансовые инструменты, номинированные в долларах США, 70,4% - в национальной валюте.

 

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