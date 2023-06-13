"Доходит до увольнений и разводов". Почему казахстанцы боятся витилиго

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Июнь объявлен месяцем повышения осведомлённости о витилиго. Люди, которые имеют характерные для этого заболевания высветления на коже, часто сталкиваются с неприятием со стороны окружающих. О том, как лечат витилиго в Казахстане, и что делается для того, чтобы информировать людей и повышать квалификацию врачей в нашей стране, корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с завотделом последипломного образования Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний министерства здравоохранения РК, дерматовенерологом, дерматокосметологом, кандидатом медицинских наук Санией Оспановой.

- Сания Алмешевна, расскажите, что это за заболевание? Как оно проявляется на начальном этапе, какие у него симптомы? Как их заметить и вовремя обратиться к специалистам? Из-за чего возникает этот недуг?

- При витилиго появляются такие светлые, почти белые пятна с ровными краями со склонностью к росту. Патология не заразна, это неинфекционное заболевание. Болезнь могут спровоцировать разные факторы. Во-первых, это генетика, наследственность. Также сбои в иммунной системе, нейроэндокринные нарушения в организме могут стать причиной. Это может быть травматические составляющие – солнечный, термический, химические ожоги. Кроме того, заболевания ЖКТ, инфекционные заболевания, которые влияют на снижение иммунитета, тяжёлые интоксикации и стресс могут вызывать такое поражение кожи.

Витилиго – это нарушение синтеза меланина (кожного пигмента). На некоторых участках кожи резко сокращается количество таких клеток – меланцитов, которые синтезируют меланин, отвечающий за цвет нашей кожи.

Также как и любой дерматоз болезнь может проходить стадию прогрессирования, стационарную и регресса.

Конечно, чем раньше больной обратится, тем лучше прогноз. Но в то же время, есть очень много форм. Например, сегментарная лечится хуже всего. Поэтому дерматохирургия считается оптимальным вариантом при этой патологии.

- Сколько людей страдает этим заболеванием в Казахстане?

- За последние три года по всей стране обратились за помощью более 15,7 тысяч пациентов.

- Какие методы лечения существуют в мире? Какие применяются в нашей стране? Что ещё планируется внедрить в борьбе с витилиго?

- Методы лечения существуют разные - от корнеотерапии, фототерапии и дерматохирургии до генно-инженерной биологической терапии. Последний метод находится в стадии изучения, и пока есть только единичные случаи по литературе.

У нас в стране применяются все существующие методы. По доказательной медицине первое место занимает фототерапия, как самая безопасная и эффективная. Это ультрафиолетовые лучи B с длиной волны 311 нанометров и лазерное излучение (308 нанометров).

Дермотохирургические методы, когда подсаживаются клетки кожи, тоже в нашей стране уже внедрены и успешно применяются.

Есть также много местных методов, которые используются в комбинации с ультрафиолетовыми лучами, с солнышком. Это местные атопические препараты, направленные именно на снятие этого воспаления и чтобы меланоциты делали свою работу – продуцировали, чтобы в коже рос уровень меланина, шла репигментация и восстановление цвета в очагах витилиго.

Это, конечно, все-таки медицинская, а не косметическая проблема, поэтому она решается не так легко. Методов лечения много, и медицинского комуфляжа тоже много. Поэтому оказать таким больным помощь очень даже возможно.

- Насколько остро в Казахстане стоит проблема осведомлённости о таком заболевании как витилиго?

- Конечно же, в осведомлённости пока ещё много пробелов. Бывает, что в регионах сами врачи не знают, что такая нозология лечится, есть такие-то методы. Потому что пациенты жалуются, что, когда они обращаются на местах, им говорят, что это не лечится, "не морочьте голову".

Есть ещё такая патология как лепра – это очень старое заболевание. На начальном этапе её пятнышки напоминают витилиго. Слава Богу, у нас в стране такого заболевания нет. Но кандасы, которые вернулись на родину из других стран, очень боятся, когда у них или их детей появляются пятна на коже, потому что знают о таком тяжёлом недуге как лепра. И хотят получать лечение. Тут такая дифференциация должна быть обязательно.

- Какое у людей отношение к этому недугу?

- У людей есть брезгливость к таким пациентам, многие думают, что это заразно. Некоторые пациенты говорят, что их уволили из-за того, что они не могут работать с клиентами. Были даже несколько случаев, когда семьи распадались из-за появления у одного из партнёров таких пятен.

- Какие меры принимаются в нашей стране для того, чтобы люди знали об этом заболевании и не боялись его?

- Мы как институт с 2013-2014 года проводим образовательные форумы, именно региональные, среди врачей. Такой форум в этом году будет в Уральске. В прошлом году это было в Таразе. Туда мы приглашаем не только дерматологов, но и врачей первичной медико-санитарной помощи. Потому что в большинстве случаев пациенты обращаются к ним, и они должны направлять к специалистам и объяснять, что заболевание лечится.

Также для повышения осведомлённости среди населения у нас есть "Школа витилиго", в которой мы регулярно проводим дни открытых дверей для пациентов. Мы выпускаем информационный журнал и постоянно выкладываем в социальные сети информацию о методах лечения, диспансерах, куда можно обращаться.

Июнь в Казахстане объявлен месяцем, посвящённым осведомлённости о витилиго. А ещё решением Совета директоров по изучению витилиго США в этом году Алматы выбран штаб-квартирой 13-го Всемирного дня витилиго. Мы обратились за помощью в министерство, и они нам помогли в том, чтобы учреждения могли отправить своих специалистов для участия в конференции 24 июня. Организаторами международной конференции в Алматы выступили министерство здравоохранения РК, Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК, а также городской Центр витилиго и здоровья кожи. Мероприятие пройдёт под названием "Витилиго: взгляд в будущее". В нём примут участие практикующие врачи, исследователи и пациенты со всего мира. Наши медики ознакомятся с мировыми методами лечения витилиго и покажут свой опыт. В Казахстане тоже многое делается, и достигаются хорошие результаты.

23 июня в центре витилиго в Алматы проведут показательную дерматохирургическую операцию. Также 22-23 июня у нас будет выездной региональный научно-образовательный форум для дерматологов, дерматокосметологов, лепрологов и врачей ПМСП в городе Уральск. И 25 июня пройдёт круглый стол в городе Шымкент совместно с коллегами, профессорами из Италии, России, Узбекистана и Азербайджана. В мероприятии примут участие также наши врачи из разных регионов и молодые резиденты.

- Спасибо за интервью!