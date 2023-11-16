Договоры почти на 38 млрд тенге подписали бизнесмены на форуме "Казахстанское содержание 2.0"

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в международном форуме "Казахстанское содержание 2.0", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.



На форуме недропользователи и отечественные товаропроизводители подписали договоры и оффтейк-контракты на 37 миллиардов 929 миллионов тенге.



В преддверии пленарной сессии форума глава правительства ознакомился с развернутой здесь цифровой выставкой "Перспективы и возможности отечественных товаропроизводителей по локализации производства", где было представлено более 100 компаний, работающих в различных отраслях обрабатывающей промышленности.



В своём выступлении на пленарной сессии премьер-министр отметил, что экономика Казахстана адаптировалась к внешним условиям последних лет и вышла на траекторию устойчивого роста.

"Благодаря действиям правительства и Национального банка инфляция замедлилась до 10,8%, то есть в два раза. Перед нами стоит задача по ее дальнейшему снижению. В рамках соответствующего Комплекса мер одним из главных направлений является увеличение объемов отечественного производства", — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что развитие и поддержка предпринимательства – одно из основных направлений работы правительства, поэтому проблемные вопросы бизнеса регулярно обсуждаются совместно с Нацпалатой "Атамекен".

"В целом доля МСБ увеличилась до 36,4% к ВВП. Количество занятых в этом секторе выросло на 14% и составило 4,3 миллиона человек", — отметил премьер-министр.

Также глава правителства отметил, что в республике продолжается работа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Для сокращения излишних требований реализуется новая регуляторная политика. Уже исключены 9 тысяч неактуальных требований, еще тысяча будет исключена до конца года.

"Благодаря автоматизированной системе управления рисками с 1 января проверки будут назначаться без человеческого фактора. Это в том числе позволит вдвое снизить количество проверок", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он напомнил, что правительством были проведены встречи со средним бизнесом всех регионов республики, в ходе чего представлены промышленные сектора с реальными перспективами по организации местного производства.

"Для этого предусмотрены меры поддержки в инвестиционном законодательстве. Поэтому призываем представителей бизнеса принимать активные действия для локализации производств", — озвучил премьер-министр.

В заключение Алихан Смаилов обозначил, что вопросы развития казахстанского содержания являются одними из самых актуальных. Для этих целей выделяются финансовые средства и оказываются меры господдержки.