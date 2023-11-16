Договоры почти на 38 млрд тенге подписали бизнесмены на форуме "Казахстанское содержание 2.0"
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в международном форуме "Казахстанское содержание 2.0", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
На форуме недропользователи и отечественные товаропроизводители подписали договоры и оффтейк-контракты на 37 миллиардов 929 миллионов тенге.
В преддверии пленарной сессии форума глава правительства ознакомился с развернутой здесь цифровой выставкой "Перспективы и возможности отечественных товаропроизводителей по локализации производства", где было представлено более 100 компаний, работающих в различных отраслях обрабатывающей промышленности.
В своём выступлении на пленарной сессии премьер-министр отметил, что экономика Казахстана адаптировалась к внешним условиям последних лет и вышла на траекторию устойчивого роста.
"Благодаря действиям правительства и Национального банка инфляция замедлилась до 10,8%, то есть в два раза. Перед нами стоит задача по ее дальнейшему снижению. В рамках соответствующего Комплекса мер одним из главных направлений является увеличение объемов отечественного производства", — сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что развитие и поддержка предпринимательства – одно из основных направлений работы правительства, поэтому проблемные вопросы бизнеса регулярно обсуждаются совместно с Нацпалатой "Атамекен".
"В целом доля МСБ увеличилась до 36,4% к ВВП. Количество занятых в этом секторе выросло на 14% и составило 4,3 миллиона человек", — отметил премьер-министр.
Также глава правителства отметил, что в республике продолжается работа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Для сокращения излишних требований реализуется новая регуляторная политика. Уже исключены 9 тысяч неактуальных требований, еще тысяча будет исключена до конца года.
"Благодаря автоматизированной системе управления рисками с 1 января проверки будут назначаться без человеческого фактора. Это в том числе позволит вдвое снизить количество проверок", – подчеркнул Алихан Смаилов.
Он напомнил, что правительством были проведены встречи со средним бизнесом всех регионов республики, в ходе чего представлены промышленные сектора с реальными перспективами по организации местного производства.
"Для этого предусмотрены меры поддержки в инвестиционном законодательстве. Поэтому призываем представителей бизнеса принимать активные действия для локализации производств", — озвучил премьер-министр.
В заключение Алихан Смаилов обозначил, что вопросы развития казахстанского содержания являются одними из самых актуальных. Для этих целей выделяются финансовые средства и оказываются меры господдержки.
"Бизнес должен использовать все имеющиеся возможности. Правительство со своей стороны готово учесть все ваши предложения и идеи", — заключил премьер-министр.
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