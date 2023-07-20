Добровольным помощникам пожарных будут платить зарплату в Карагандинской области

Фото: МЧС РК

Управление занятости и социальных программ Карагандинской области принимает на работу активных граждан, которые за зарплату спасают людей во время купального сезона и в пожароопасный период, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на "Патриот".

Профессиональные спасатели обучают добровольцев - как вести себя в воде и при пожаре, спасая людей, их имущество, природу.

Сейчас в города и районы Карагандинской области направлены 50 человек. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил продолжить эту работу.

"Вопросы оснащения добровольных пожарных формирований спецодеждой, пожарной техникой касается всех. В начале года я поручал предусмотреть средства в размере не менее одного процента от объёма поступлений соответствующего местного бюджета. Это сумма небольшая, но очень важная. Приобретайте необходимую технику, оснащайте пожарных. В конце года я проверю, как исполняется моё поручение", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Где отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, создано 201 добровольное пожарное формирование. В распоряжении добровольцев более 1300 единиц автотехники и свыше 100 единиц пожарных помп.