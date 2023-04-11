"Добро пожаловать в Казахстан": водители пожаловались на "убитую" трассу на границе с Россией

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Дорога, связывающая северный регион Казахстана с Курганской областью России, уже седьмой год строится на обещаниях. Реконструкция полотна серьёзно затянулась. Расплачиваться за это приходится не только казахстанским и российским автолюбителям, но и дальнобойщикам стран СНГ и ближнего зарубежья. Международный транспортный коридор не позволяет доставлять грузы в целости и сохранности. Воочию взглянуть на разбитую трассу, которой встречает Казахстан россиян, отправился корреспондент BaigeNews.kz.

Владельцы авто, пересекая границу с Казахстаном, сталкиваются со всевозможными эмоциональными стадиями психологической реакции: от шока и гнева до депрессии и принятия уже через пару километров. Все потому что ворота Северного Казахстана сегодня выглядят совсем негостеприимно: сразу после таможенного поста гостей встречает абсолютно разбитый участок республиканской трассы.

"Дорога в ад, наверное, раз дорога такая. Таких даже оценок нет, чтобы оценить вашу дорогу. Здесь вообще ездить нельзя, во время войны лучше было", - такое предположение мы услышали на месте от гостей области.

Дальнобойщик из Казахстана Алексей признался, что сломанные фуры и разбросанные непригодные к работе автодетали на этом отрезке пути стали обыденностью.

"На самом деле дорога давно в таком плохом состоянии. И ею не занимаются. Поэтому очень прискорбно. Ломаются из-за этого машины. И вообще здесь ездить невозможно. Это направление, а не дорога… Страдает вся машина и груз в том числе. Очень много машин стоит на обочине, которые везут негабаритный груз. Они постоянно здесь стоят, потому что проехать невозможно. Что-то ломается, колеса отваливаются. Это нормальное явление. Мебель, потому что, когда едете, всё трясет, всё бьется, портится мебель, упаковка. Я думаю, это всех давно возмущает, но толку от этого нет. Давно пора разобраться с этой дорогой", - цитата из беседы с дальнобойщиком Алексеем Ольшевским.

Этот участок дороги направления "Петропавловск-Курган" был построен в шестидесятые годы прошлого столетия. Оживлённая трасса, по которой проходят легковые и грузовые авто из стран ближнего зарубежья, не выдержала транспортной нагрузки. Поэтому в 2017-м году, выиграв конкурс на реконструкцию тридцатикилометрового участка за 13,5 миллиарда тенге, подрядчик приступил к работе. Только сначала снял старый асфальт. Спустя полтора года выполнил ремонт на 40 процентов и отправился в суд с новой проектно-сметной документацией. Мол, стройматериал подорожал и работать в убыток не целесообразно. Прошли годы, а водители многотонников по-прежнему терпят серьёзные убытки, связанные с грузом, повреждение которого из-за неровного полотна, случается часто.

"Как бы ты его не увязывал груз, особенно когда газоблок возили из Кургана в Петропавловск, едешь - машину всю выворачивает. Упаковочный материал разрывается, нагрузка такая мощная, представьте, если она восьмеркой становится. Это всё на нашу шею... Сами понимаете. Клиент же не будет брать бой", - признается дальнобойщик Василий Пак.

Василий – водитель со стажем и не понимает, зачем перед реконструкцией трассы подрядчик решил снять асфальт сразу со всего ремонтируемого участка.

"Уже какой год такая дорога. Был асфальт, они его сняли и теперь видите последствия какие. Он был, по нему можно было ездить. А как ездить по такой дороге? За что мы налоги платим и куда смотрит государство, вообще не понятно. Я 20 тонн везу и представьте, эти 18 километров еду два часа. Это как можно? Это лицо Казахстана. Кто заезжает к нам, вот такую картину видит", - констатирует водитель.

Владельцы легковых и габаритных авто двигаются по бездорожью, не превышая скорости в 10 километров в час. По их словам, ехать быстрее просто опасно. Ведь ремонт авто вылетает в копеечку: езда здесь сказывается на основные детали - это ходовая часть, рессоры и колеса.

"Разбивает машину, подвеску, все кончает. Но надо добираться как-то. Нам в Петропавловск надо попасть. Мы из Курганской области, к родным в Петропавловск по этой дороге каждый год ездим", - говорит Наиль Мустакимов.

Ремонт "ворот в Казахстан" в общей сложности длится седьмой год и рискует затянуться на годы вперёд. Реконструкцию полотна, согласно договору, подрядчик должен был закончить ещё в 2019 году. Однако пересчёт стоимости материалов показал, что для завершения работ требуются дополнительные пять миллиардов тенге.

"Подрядная организация уложила 14 километров в нижнем слое покрытия. 16 километров - остаток. Подрядчик выполнил работы на 6,5 миллиардов тенге", - ответил заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Канат Усербаев.

Затянули весь процесс и карантинные ограничения, действующие в период пандемии. Об этом говорил подрядчик. К слову, он же сетовал на удаленность стройматериалов, которые приходилось возить из Акмолинской области. Ближайший карьер – в 200 километрах пути, что увеличивало затраты подрядчика. В планах компании после пересмотра ПСД было завершить реконструкцию и сдать дорогу в эксплуатацию уже осенью этого года – то есть спустя семь лет после начала работ на этом участке.

Однако в этом году дороге не быть. С подрядчиком договор расторгнут, определён новый. В планах проекта - завершить оставшиеся работы в течение ещё двух лет.

"В ближайшие два месяца подрядчик будет завозить материал. После приступит к работе. Выделены 2,5 миллиарда тенге. В планах в этом году сделать в нижнем слое покрытие. Дальше уже верхний слой, обочины, освещение", - уточнили в областном филиале "НК "КазАвтоЖол".

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