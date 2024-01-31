До плюсовых температур потеплеет в Казахстане в феврале

Прогноз погоды на февраль представили синоптики "Казгидромета". По их расчётам на большей части территории Казахстана средняя температура воздуха ожидается выше нормы на один-два градуса, передаёт BaigeNews.kz.

"Количество осадков в феврале на большей части республики прогнозируется около климатической нормы. Лишь в Атырауской, в северной половине Костанайской, в горных и предгорных районах юга, юго-востока страны - больше нормы. В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны - дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололёдные явления, усиление ветра, в северной половине страны с метелью", - предупредили синоптики.

В начале первой декады февраля на большей части РК ожидается снег, метель, в середине и в конце периода - дождь и снег.