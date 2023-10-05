До 35 миллионов тонн планируют провозить через Казахстан к 2030 году
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Согласно утверждённой Концепции развития транспортно-логистического потенциала страны, к 2030 году объемы транзита через территорию Казахстана будут увеличены до 35 миллионов тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Сообщается, что из-за глобального перераспределения грузопотока увеличилась нагрузка на инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север-Юг (на маршруте Казахстан-Туркменистан-Иран), что в свою очередь позволило выявить "узкие места".
Поэтому сейчас ведётся работа по развитию альтернативных транспортных коридоров. К примеру, в ноябре 2022 года представители Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции подписали "Дорожную карту" по синхронному устранению этих самых "узких" мест и развитию маршрута ТМТМ до 2027 года. Кроме того, разрабатывается комплексный план развития морской инфраструктуры, включающей и формирование порта Курык в качестве полноценного логистического кластера.
- Также приняты меры по реализации ряда инфраструктурных проектов. В частности, в прошлом году начато строительство вторых путей на участке "Достык-Мойынты". За счёт этого увеличится пропускная способность участка до пяти раз и объём транзитных перевозок между КНР и Европой.
- На стадии корректировки ПСД по проекту строительства обводной железнодорожной линии станции Алматы.
- Планируется также строительство новой железнодорожной линии "Дарбазам-Мактаарал" между Казахстаном и Узбекистаном.
- Для разгрузки приграничных ж/д станций "Достык" и "Алтынколь", а также увеличения пропускной способности между КНР и РК планируется строительство железнодорожной линии "Бахты-Аягоз".
- В морском порту Актау создают "контейнерный хаб" на Каспии мощностью до 300 тысяч в двадцатифутовом эквиваленте.
- В рамках Дорожных карт по развитию ТМТМ было создано Совместное предприятие, которое занимается вопросами тарифной политики, обработкой грузов и упрощением транспортных процессов на маршруте.
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