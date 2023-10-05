До 35 миллионов тонн планируют провозить через Казахстан к 2030 году

Согласно утверждённой Концепции развития транспортно-логистического потенциала страны, к 2030 году объемы транзита через территорию Казахстана будут увеличены до 35 миллионов тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Сообщается, что из-за глобального перераспределения грузопотока увеличилась нагрузка на инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север-Юг (на маршруте Казахстан-Туркменистан-Иран), что в свою очередь позволило выявить "узкие места".

Поэтому сейчас ведётся работа по развитию альтернативных транспортных коридоров. К примеру, в ноябре 2022 года представители Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции подписали "Дорожную карту" по синхронному устранению этих самых "узких" мест и развитию маршрута ТМТМ до 2027 года. Кроме того, разрабатывается комплексный план развития морской инфраструктуры, включающей и формирование порта Курык в качестве полноценного логистического кластера.