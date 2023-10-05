Вдвое вырос грузопоток на Транскаспийском международном транспортном маршруте

За восемь месяцев 2023 года через Транскаспийский международный транспортный маршрут перевезено 1,7 миллиона тонн грузов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную палату предпринимателей РК "Атамекен".

По словам главы Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Раимбека Баталова, за восемь месяцев 2023 года через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) перевезено 1,7 миллиона тонн грузов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему около шести миллионов тонн.

"Учитывая текущее состояние в мире, мы видим глобальные изменения. С первых же дней Казахстан предпринял оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов. В частности, проработан вариант переориентации грузопотока на Транскаспийский международный транспортный маршрут, который в нынешнее время показывает положительную динамику роста", - рассказал Баталов.

Также он отметил, что новые вызовы по увеличению грузопотоков через Казахстан выявили проблемы в пропускной способности и перерабатывающей мощности транспортной инфраструктуры страны. Баталов заявил, что без оперативной крупномасштабной модернизации ключевых направлений, данная проблема может отрицательно сказаться на экономике страны.

"Бизнес сообщество заявило о готовности инвестировать в железнодорожную инфраструктуру. Это позволит в кратчайшие сроки привлечь инвесторов в строительство новых станций, разъездов, обгонных пунктов на всей магистральной железнодорожной сети за счёт средств частного сектора для решения проблем "узких мест" железнодорожной инфраструктуры", - отметил он.

Кроме того, Раимбек Баталов отметил, что для дальнейшего развития альтернативного маршрута ТМТМ увеличилась потребность в иностранных бланках разрешений на автомобильные перевозки.