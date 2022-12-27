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До 30% планируют увеличить тарифы на комуслуги в Казахстане Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16
144

До 30% планируют увеличить тарифы на комуслуги в Казахстане

Из-за необходимости строительства или реконструкции канализационно-очистных сооружений в Казахстане планируют увеличить тарифы на коммунальные услуги. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, министерством выработаны два подхода финансирования строительства или реконструкции канализационно-очистных сооружений в городах республики.

"Первый – это привлечение займов международных финансовых организаций под государственную гарантию. Данный механизм будет применяться для строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек. А второй - за счет трансфертов из республиканского бюджета. Этот механизм для реализации проектов в 36 малых городах с населением до 45 тысяч человек", - сообщил Ускенбаев.

Как заявил министр, заемные средства международных финансовых организаций под государственную гарантию будут предоставляться сроком до 15 лет. Для реализации проектов в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек необходимо порядка 403 миллиарда тенге. Ускенбаев рассказал про источники возврата займов.

"Первый – это тариф. Второй - субсидии из республиканского и местного бюджетов. Объем субсидий из республиканского бюджета не будет превышать общую сумму основного долга по займу. Данный механизм потребует поэтапное увеличение тарифов (от 7 до 30%). Вопрос увеличения тарифов прорабатывается в рамках поручения Главы Государства по новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции", - отметил министр.

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#комуслуги #тарифы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:16
144
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