До 30% планируют увеличить тарифы на комуслуги в Казахстане

Из-за необходимости строительства или реконструкции канализационно-очистных сооружений в Казахстане планируют увеличить тарифы на коммунальные услуги. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, министерством выработаны два подхода финансирования строительства или реконструкции канализационно-очистных сооружений в городах республики.

"Первый – это привлечение займов международных финансовых организаций под государственную гарантию. Данный механизм будет применяться для строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек. А второй - за счет трансфертов из республиканского бюджета. Этот механизм для реализации проектов в 36 малых городах с населением до 45 тысяч человек", - сообщил Ускенбаев.

Как заявил министр, заемные средства международных финансовых организаций под государственную гарантию будут предоставляться сроком до 15 лет. Для реализации проектов в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек необходимо порядка 403 миллиарда тенге. Ускенбаев рассказал про источники возврата займов.