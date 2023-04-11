До 250 тысяч долларов собираются платить олимпийским чемпионам в Казахстане

Фото: olympic.kz

Министерство культуры и спорта издало проект приказа "Об утверждении размеров денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта)". Документ опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Законопроект предусматривает увеличение размеров денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта).

Летние, зимние Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры: за первое место 250 тысяч долларов, за второе место – 150 тысяч долларов, за третье место - 75 тысяч долларов. Предусмотрены премии также за 4, 5, 6 место: 30 тысяч, 10 тысяч, пять тысяч долларов.

Какие призовые хотят ввести для призеров других соревнований, можете посмотреть в таблице.

На публичном обсуждении документ будет находиться до 24 апреля.